Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч в Венгрии
31 марта в 17:30 в Будапеште пройдет игра квалификации Евро-2027 U-21
31 марта в 17:30 встретятся сборные команды Венгрии U-21 и Украины U-21.
Игра пройдет на стадионе Хидегкути Нандор в Будапеште, столице Венгрии.
Подопечные Унаи Мельгосы в группе квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 занимают третье место.
Несколькими днями ранее Украина U-21 в словацком городе Кошице не сумела обыграть Литву U-21 (1:1).
Турнирное положение: Турция (11 очков), Хорватия (10), Украина (5), Венгрия (3), Литва (2).
Стартовый состав Украины U-21 на матч против Венгрии U-21
Украина U-21: Попович, Корнийчук, Кисиль, Мельниченко, Крупский, Кревсун, Варфоломеев, Пастух, Редушко, Пищур, Синчук
Запас: Пахолюк, Гусев, Степанов, Виливальд, Ващенко, Федор, Глушенко, Царенко, Гусол
Інфографіка
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боление болением, а о ментальном здоровье нужно заботиться
Форвард уверен, что у сборной все будет хорошо