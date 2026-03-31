31 марта 2026, 16:23 | Обновлено 31 марта 2026, 16:35
Унаи Мельгоса назвал стартовый состав Украины U-21 на матч в Венгрии

31 марта в 17:30 в Будапеште пройдет игра квалификации Евро-2027 U-21

Коллаж Sport.ua. Унаи Мельгоса

Назван стартовый состав молодежной сборной Украины U-21 на игру квалификации Евро-2027 U-21.

31 марта в 17:30 встретятся сборные команды Венгрии U-21 и Украины U-21.

Игра пройдет на стадионе Хидегкути Нандор в Будапеште, столице Венгрии.

Подопечные Унаи Мельгосы в группе квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 занимают третье место.

Несколькими днями ранее Украина U-21 в словацком городе Кошице не сумела обыграть Литву U-21 (1:1).

Турнирное положение: Турция (11 очков), Хорватия (10), Украина (5), Венгрия (3), Литва (2).

Стартовый состав Украины U-21 на матч против Венгрии U-21

Украина U-21: Попович, Корнийчук, Кисиль, Мельниченко, Крупский, Кревсун, Варфоломеев, Пастух, Редушко, Пищур, Синчук

Запас: Пахолюк, Гусев, Степанов, Виливальд, Ващенко, Федор, Глушенко, Царенко, Гусол

Крупське слаба ланка,там будуть проблеми.
