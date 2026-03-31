Венгрия U-21 – Украина U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE

Молодежная сборная Украины U-21 продолжает выступление в квалификации Евро-2027 U-21.

31 марта в 17:30 встречаются сборные команды Венгрии U-21 и Украины U-21.

Игра проходит в Будапеште, столице Венгрии, на стадионе Хидегкути Нандор.

Команда Унаи Мельгосы в группе квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 занимает третье место.

27 марта в словацком городе Кошице Украина U-21 не сумела обыграть Литву U-21. Даниил Кревсун открыл счет на 61-й минуте, однако соперники вскоре сравняли счет (1:1).

Турнирное положение: Турция (11 очков), Хорватия (10), Украина (5), Венгрия (3), Литва (2).

Победитель квинтета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, которые займут вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.

Квалификация Евро-2027 U-21. Таблица группы H

Видеотрансляция матча проводится на YouTube-канале УАФ и на MEGOGO

Инфографика