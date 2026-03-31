ЛНЗ – Эпицентр – 2:0. Заполнили паузу. Видео голов и обзор матча
ЛНЗ и «Эпицентр» поддерживают игровую форму
Паузу в чемпионате на матчи сборных ЛНЗ и «Эпицентр» заполнили товарищеским матчем. Это позволило игрокам, не вызванным в сборные, поддержать игровой тонус.
ЛНЗ начал поединок активнее и на 12-й минуте открыл счет. После навеса со штрафного Егор Твердохлеб отправил мяч в сетку ворот «Эпицентра».
Вскоре подопечные Виталия Пономарева закрепили свое преимущество. На 20-й минуте отличился Артур Микитишин.
Счет в матче больше не менялся, не смотря на все усилия команд.
Товарищеский матч. 29 марта
ЛНЗ (Черкассы) – «Эпицентр» (Каменец-Подольский) – 2:0
Голы: Твердохлеб, 12, Микитишин 20.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
