ЛНЗ – Эпицентр – 2:0. Заполнили паузу. Видео голов и обзор матча

Паузу в чемпионате на матчи сборных ЛНЗ и «Эпицентр» заполнили товарищеским матчем. Это позволило игрокам, не вызванным в сборные, поддержать игровой тонус.

ЛНЗ начал поединок активнее и на 12-й минуте открыл счет. После навеса со штрафного Егор Твердохлеб отправил мяч в сетку ворот «Эпицентра».

Вскоре подопечные Виталия Пономарева закрепили свое преимущество. На 20-й минуте отличился Артур Микитишин.

Счет в матче больше не менялся, не смотря на все усилия команд.

Товарищеский матч. 29 марта

ЛНЗ (Черкассы) – «Эпицентр» (Каменец-Подольский) – 2:0

Голы: Твердохлеб, 12, Микитишин 20.