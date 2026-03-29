ЛНЗ спокойно обыграл Эпицентр. Кравчук простил Нагорняка и КО

Черкасский ЛНЗ и Эпицентр сыграли контрольный матч в международную паузу на матчи национальных сборных. Подопечные Виталия Пономарева достаточно спокойно обыграли дебютанта УПЛ.

Фиолетовые активнее начали поединок. Небесно пробивал Артур Микитишин, а впоследствии «горячо» было у ворот Олега Билыка после удара Олега Горина, но счет удалось открыть на 12 минуте игры – Егор Твердохлеб уверенно переиграл голкипера Эпицентра после навеса со штрафного.

Уже на 20 минуте «фиолетовые» удвоили свое преимущество. Артур Микитишин «вывалился» один на один с голкипером после передачи Даниила Кравчука и уверенно реализовал свой момент.

Подопечные Виталия Пономарева продолжали контролировать ход встречи, создав ряд опасных моментов. Мог отметился голом и Даниил Кравчук, но не реализовал пенальти на 48 минуте встречи. Матч так и завершился – 2:0 в пользу «фиолетовых».

Контрольные матчи УПЛ, 29 марта

ЛНЗ – Эпицентр – 2:0

Голы: Твердохлеб, 12, Микитишин 20.