ЛНЗ спокойно обыграл Эпицентр. Кравчук простил Нагорняка и КО
Команды сыграли контрольную встречу
Черкасский ЛНЗ и Эпицентр сыграли контрольный матч в международную паузу на матчи национальных сборных. Подопечные Виталия Пономарева достаточно спокойно обыграли дебютанта УПЛ.
Фиолетовые активнее начали поединок. Небесно пробивал Артур Микитишин, а впоследствии «горячо» было у ворот Олега Билыка после удара Олега Горина, но счет удалось открыть на 12 минуте игры – Егор Твердохлеб уверенно переиграл голкипера Эпицентра после навеса со штрафного.
Уже на 20 минуте «фиолетовые» удвоили свое преимущество. Артур Микитишин «вывалился» один на один с голкипером после передачи Даниила Кравчука и уверенно реализовал свой момент.
Подопечные Виталия Пономарева продолжали контролировать ход встречи, создав ряд опасных моментов. Мог отметился голом и Даниил Кравчук, но не реализовал пенальти на 48 минуте встречи. Матч так и завершился – 2:0 в пользу «фиолетовых».
Контрольные матчи УПЛ, 29 марта
ЛНЗ – Эпицентр – 2:0
Голы: Твердохлеб, 12, Микитишин 20.
