  ЛНЗ спокойно обыграл Эпицентр. Кравчук простил Нагорняка и КО
Украина. Премьер лига
29 марта 2026, 16:19 | Обновлено 29 марта 2026, 16:33
ЛНЗ спокойно обыграл Эпицентр. Кравчук простил Нагорняка и КО

Команды сыграли контрольную встречу

ФК Эпицентр.

Черкасский ЛНЗ и Эпицентр сыграли контрольный матч в международную паузу на матчи национальных сборных. Подопечные Виталия Пономарева достаточно спокойно обыграли дебютанта УПЛ.

Фиолетовые активнее начали поединок. Небесно пробивал Артур Микитишин, а впоследствии «горячо» было у ворот Олега Билыка после удара Олега Горина, но счет удалось открыть на 12 минуте игры – Егор Твердохлеб уверенно переиграл голкипера Эпицентра после навеса со штрафного.

Уже на 20 минуте «фиолетовые» удвоили свое преимущество. Артур Микитишин «вывалился» один на один с голкипером после передачи Даниила Кравчука и уверенно реализовал свой момент.

Подопечные Виталия Пономарева продолжали контролировать ход встречи, создав ряд опасных моментов. Мог отметился голом и Даниил Кравчук, но не реализовал пенальти на 48 минуте встречи. Матч так и завершился – 2:0 в пользу «фиолетовых».

Контрольные матчи УПЛ, 29 марта

ЛНЗ – Эпицентр – 2:0

Голы: Твердохлеб, 12, Микитишин 20.

По теме:
Буковина обыграла Прикарпатье и увеличила отрыв от преследователей
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок молодежной сборной Украины нашел новый клуб
Мощный удар по амбициям претендента на УПЛ. Чернигов разгромил Левый Берег
Олег Вахоцкий
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Футбол | 29 марта 2026, 08:45 22
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины

У тренера контракт до лета 2026 года

Игрок Руха забил гол и отдал ассист за сборную Кыргызстана
Футбол | 29 марта 2026, 14:39 0
Игрок Руха забил гол и отдал ассист за сборную Кыргызстана
Игрок Руха забил гол и отдал ассист за сборную Кыргызстана

Бекназ Алмазбеков создал проблемы сборной Мадагаскара

Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Бокс | 28.03.2026, 15:44
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
Авто/мото | 29.03.2026, 09:53
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Футбол | 28.03.2026, 16:25
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Популярные новости
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
Решение принято. Цыганков и Ванат удивили поступком после Швеции
28.03.2026, 08:52 5
Футбол
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
28.03.2026, 20:07 3
Футбол
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
28.03.2026, 00:02 3
Футбол
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
27.03.2026, 20:56 45
Футбол
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
Знаменитый клуб хочет пригласить Реброва после фиаско от Швеции
28.03.2026, 07:42 58
Футбол
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
29.03.2026, 14:02
Бокс
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
Усик выступил с заявлением после поражения сборной Украины против Швеции
27.03.2026, 17:27 14
Футбол
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
28.03.2026, 08:04 16
Футбол
