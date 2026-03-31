31 марта на epet Арена пройдет матч финала плей-офф за выход на чемпионат мира в Европе, в котором сыграют национальные сборные Чехии и Дании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Чехия

Команда после развода со Словакией, в 1996-м году, стала финалистом Евро. Повторить тот результат следующие поколения так и не сумели, но в этом формате играют регулярно. Иное дело чемпионаты мира: попадание туда стало приятным исключением.

В нынешней квалификации сборная тоже не впечатлила: вроде бы и набирала в среднем по два очка за тур, но в итоге серьезно отстала от Хорватии - та набрала 22, только раз не сумев победить. Остальные соперники были слабы, достаточно сказать, что тут третьими пришли Фареры. Серьезные проблемы у Шика и компании были в прошлом раунде, с Ирландией, причем их придумали сами. Соперник к 23-й минуте вел 2:0 после пенальти и автогола. Впрочем, в итоге в концовке получилось сровнять, и дожать гостей в серии пенальти.

Дания

Сборная в последнее время как-то не особенно впечатляла. Да, в Лиге Наций получалось выйти в плей-офф, но все надежды на прогресс перечеркнули в квалификации осенью. Точнее, уже в концовке, когда, уверенно лидируя до ноября, потом сами упустили прямую путевку на очередной турнир, сначала не выиграв дома у белорусов, а потом отдав победу в решающем поединке конкуренту, шотландцам - хватало ничьей, и с 0:1 и 1:2 отыгрывались, но пропустили дважды на 90+ минуте.

Пока что в стыках подопечные Брайана Римера проявляли себя хорошо. Они без малейших проблем справились дома с Северной Македонией - той забили четыре безответных гола, добившись самой уверенной победы на том этапе. Героем тогда стал Исаксен: на счету хавбека Лацио дубль, причем оформленный всего за какую-то минуту.

Статистика личных встреч

В десяти крайних поединках датчане проиграли всего однажды при трех победах, в том числе и на Евро-2020.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но, безусловно, хозяева будут сражаться отчаянно - ставим на итоговые оба забьют (коэффициент - 1,90).