  4. Только в серии пенальти сборная Чехии прошла Данию
ЧМ. Квалификация. Европа
Чехия
31.03.2026 21:45 – FT 2 : 2
3 : 1 Серия пенальти Серия пенальти
Дания
Чемпионат мира
01 апреля 2026, 00:29
Только в серии пенальти сборная Чехии прошла Данию

Сборным Чехии и Дании пришлось играть 120 минут и бить пенальти для определения победителя

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Чехии

Сборные Чехии и Дании в матче плей-офф квалификации чемпионата мира бились за путевку на главный турнир лета 2026 года.

Быстрый гол на третьей минуте предопределил ход встречи – защитники гостей не смогли далеко выбить мяч, и Павел Шульц с линии штрафной шикарно стрельнул в верхнюю часть рамки (1:0). Чехи сразу начали играть по счету и достаточно хорошо справлялись с обилием атак соперника. Но на 72-й минуте у Дании прошел навес со штрафного, и Йоаким Андерсен головой переправил мяч в сетку при ошибке вратаря – 1:1. Гости продолжали давить и дальше, но все же битва перешла в овертайм, где сборная Чехии наконец-то проснулась.

На 101-й минуте Томаш Соучек пробил в защитника, а Ладислав Крейчи был точен (2:1). На 112-й минуте датчане сравняли с углового, когда выше всех выпрыгнул Каспер Хег - 2:2. В серии пенальти точнее били хозяева - 5:4.

В полуфинале плей-офф квалификации чехи прошли Ирландию (2:2 по итогам 120 минут и 4:3 по пенальти), датчане же разгромили Северную Македонию (4:0).

Чемпионат мира 2026. Финал квалификации, 31 марта

Чехия – Дания – 2:2 (пен. 3:1)

Голы: Шульц, 3, Крейчи, 101 – Андерсен, 72, Хег, 112

сборная Чехии по футболу сборная Дании по футболу Чехия - Дания Павел Шульц Йоаким Андерсен Ладислав Крейчи Каспер Хег ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
Ура! Радость за Чехию.🎉🥳
Пусть там временно и не проукраинский кабмин, но в целом эта страна позитивные ассоциации вызывает.
🇨🇿🇨🇿🇨🇿
Доминик Гашек, например. Легендарный в прошлом хоккейный вратарь, который очень солидарен с Украиной. Ещё в Монреаль Канадиенс ныне вратарь чех Якуб Добеш, ещё мне их хоккеистка Daniela Pejšová нравится . Ещё, на женском турнире олимпиады зимней, когда на трибунах кто-то вывесил рашенскую тряпку, то чешки потребовали ее убрать. Всё это породило во мне определённую любовь к Богемии❤️🇨🇿🥰
Ответить
+1
чехам дуже пощастило мати такого молодого таланта як Крейчі - тіп поклав у плейоф 2 важливі голи, показав топову гру, капітанив сьогодні, не забив пенальті - але не в критичній для команди ситуації, та й то - лотерея!, але загалом - молодчина!
На ЧМ Чехія буде мати козир
Ответить
0
Расмус-перекладин)
Ответить
-2
