Только в серии пенальти сборная Чехии прошла Данию
Сборным Чехии и Дании пришлось играть 120 минут и бить пенальти для определения победителя
Сборные Чехии и Дании в матче плей-офф квалификации чемпионата мира бились за путевку на главный турнир лета 2026 года.
Быстрый гол на третьей минуте предопределил ход встречи – защитники гостей не смогли далеко выбить мяч, и Павел Шульц с линии штрафной шикарно стрельнул в верхнюю часть рамки (1:0). Чехи сразу начали играть по счету и достаточно хорошо справлялись с обилием атак соперника. Но на 72-й минуте у Дании прошел навес со штрафного, и Йоаким Андерсен головой переправил мяч в сетку при ошибке вратаря – 1:1. Гости продолжали давить и дальше, но все же битва перешла в овертайм, где сборная Чехии наконец-то проснулась.
На 101-й минуте Томаш Соучек пробил в защитника, а Ладислав Крейчи был точен (2:1). На 112-й минуте датчане сравняли с углового, когда выше всех выпрыгнул Каспер Хег - 2:2. В серии пенальти точнее били хозяева - 5:4.
В полуфинале плей-офф квалификации чехи прошли Ирландию (2:2 по итогам 120 минут и 4:3 по пенальти), датчане же разгромили Северную Македонию (4:0).
Чемпионат мира 2026. Финал квалификации, 31 марта
Чехия – Дания – 2:2 (пен. 3:1)
Голы: Шульц, 3, Крейчи, 101 – Андерсен, 72, Хег, 112
Пусть там временно и не проукраинский кабмин, но в целом эта страна позитивные ассоциации вызывает.
Доминик Гашек, например. Легендарный в прошлом хоккейный вратарь, который очень солидарен с Украиной. Ещё в Монреаль Канадиенс ныне вратарь чех Якуб Добеш, ещё мне их хоккеистка Daniela Pejšová нравится . Ещё, на женском турнире олимпиады зимней, когда на трибунах кто-то вывесил рашенскую тряпку, то чешки потребовали ее убрать. Всё это породило во мне определённую любовь к Богемии❤️🇨🇿🥰
На ЧМ Чехія буде мати козир