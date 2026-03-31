Экс-игрок сборной Украины: «Реброву следует максимально изменить состав»

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от товарищеского матча подопечных Сергея Реброва с албанцами, который пройдет 31 марта в испанской Валенсии.

«Не знаю, как для албанцев, а для украинской сборной не попадание в финальную часть ЧМ – провал. Вот почему легко себе представить то психологическое состояние, в котором находились подопечные Сергея Реброва после фиаско в полуфинале отбора со шведами.

Конечно, сегодня хоть в какой-то степени у них будет возможность реабилитироваться. Но будь моя воля, я бы дал шанс сыграть тем сборникам, которые были практически не задействованы в текущем цикле. Имею в виду Ризныка, Михайличенко, Сватка, тех же дебютантов Сарапия и Пономаренко.

Именно это, по-моему, может усилить интерес к этому противостоянию в Валенсии.

Останется ли Сергей Ребров у руля после очередной неудачи? У него действующее соглашение – до июня 2026 года и у руководства УАФ будет достаточно времени, чтобы все взвесить и принять правильное решение. Конечно, многое будет зависеть и от желания самого тренера».

