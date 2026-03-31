Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-игрок сборной Украины: «Реброву следует максимально изменить состав»
31 марта 2026, 13:28 | Обновлено 31 марта 2026, 13:43
Экс-игрок сборной Украины: «Реброву следует максимально изменить состав»

В спарринге с албанцами нужно дать шанс резервистам

31 марта 2026, 13:28 | Обновлено 31 марта 2026, 13:43
84
0
Экс-игрок сборной Украины: «Реброву следует максимально изменить состав»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший игрок национальной сборной Украины Владимир Микитин эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от товарищеского матча подопечных Сергея Реброва с албанцами, который пройдет 31 марта в испанской Валенсии.

«Не знаю, как для албанцев, а для украинской сборной не попадание в финальную часть ЧМ – провал. Вот почему легко себе представить то психологическое состояние, в котором находились подопечные Сергея Реброва после фиаско в полуфинале отбора со шведами.

Конечно, сегодня хоть в какой-то степени у них будет возможность реабилитироваться. Но будь моя воля, я бы дал шанс сыграть тем сборникам, которые были практически не задействованы в текущем цикле. Имею в виду Ризныка, Михайличенко, Сватка, тех же дебютантов Сарапия и Пономаренко.

Именно это, по-моему, может усилить интерес к этому противостоянию в Валенсии.

Останется ли Сергей Ребров у руля после очередной неудачи? У него действующее соглашение – до июня 2026 года и у руководства УАФ будет достаточно времени, чтобы все взвесить и принять правильное решение. Конечно, многое будет зависеть и от желания самого тренера».

Ранее Александр Хацкевич прокомментировал нападки на Сергея Реброва.

По теме:
Усиление для Карпат: два игрока готовы выйти на поле против Динамо
Последний матч в сборной Украины? Статистика Реброва с командой
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Сборная Украины летит в пропасть, в крутое пике»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
Футбол | 31 марта 2026, 09:41 1
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию
ОФИЦИАЛЬНО. Ребров объявил заявку сборной Украины на Албанию

Ванат, Крушинский и Очеретько пропустят контрольный матч

Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Футбол | 31 марта 2026, 08:33 5
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»

Президент Ингульца советует присмотреться к Юрию Вернидубу

Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Футбол | 31.03.2026, 07:00
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Футбол | 31.03.2026, 02:05
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Шацких удивил прогнозом на матч Украина – Албания
Футбол | 31.03.2026, 12:52
Шацких удивил прогнозом на матч Украина – Албания
Шацких удивил прогнозом на матч Украина – Албания
Популярные новости
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
30.03.2026, 16:15 109
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
Антонелли выиграл гонку в Японии, не дубль для Мерседеса
29.03.2026, 09:53 6
Авто/мото
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
29.03.2026, 14:02
Бокс
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 08:45 44
Футбол
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 09:17 49
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
30.03.2026, 08:55
Авто/мото
