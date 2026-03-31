«Надо уметь держать удар». Хацкевич о ситуации Реброва в сборной
Когда не все зависит от старания тренера
Неудача сборной Украины в полуфинальном матче плей-офф чемпионата мира 2026 года со Швецией (1:3) обсуждается уже не первый день. Сказать, что болельщики расстроены – значит ничего не сказать. После этого поражения львиная доля критики досталась Сергею Реброву, экс-партнер которого по киевскому «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал нападки на своего коллегу в СМИ и футбольных кругах страны.
Вот что он сказал корреспонденту Sport.ua о ситуации, в которой оказался его бывший одноклубник.
«Да уже все сказано. Сергей должен сам принять для себя правильное решение, как он видит свое будущее. Вполне понятно, что результат для тренера – это самое главное. Он был нападающим – вот на него все и нападают», – не без шутки отметил специалист.
Александр Хацкевич, уже имеющий достаточный опыт тренерской работы, поделился своими соображениями о карьере наставника сборной Украины.
«В этой ситуации надо уметь держать удар – и я уверен, что Ребров с этим справится. У него еще будут громкие победы в тренерской карьере. Возможно, ему нужно системно работать на командном уровне. Работая со сборной Украины, он старался, к сожалению, результата не было».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
