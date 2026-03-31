  4. Капитан сборной Польши об отказе Свентек: «Я не очень удивлен»
31 марта 2026, 13:31 | Обновлено 31 марта 2026, 13:32
174
0

Капитан сборной Польши об отказе Свентек: «Я не очень удивлен»

Ига не сыграет против сборной Украины

31 марта 2026, 13:31 | Обновлено 31 марта 2026, 13:32
174
0
Капитан сборной Польши об отказе Свентек: «Я не очень удивлен»
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Цельт и Ига Свентек

28 марта Ига Свентек официально подтвердила, что не примет участие в отборочном турнире Кубка Билли Джин Кинг с Украиной.

«Честно говоря, я не очень удивлен, – признался капитан сборной Польши Давид Цельт, – безусловно, жаль. Нам очень хотелось, чтобы Ига сыграла, и мы делали все с нашей стороны, чтобы ее убедить. Я старался как капитан показать ей немного другую перспективу этого выступления. Честно говоря, я не очень удивлен, потому что примерно месяц мы вели разговоры. Я делал все, чтобы отсрочить это решение и чтобы Ига все спокойно обдумала. Я надеялся, что в конечном итоге удастся ее убедить.

С другой стороны, я уважаю решение, которое она приняла. Она сейчас на таком этапе своей карьеры, когда вокруг происходит много событий, и ей точно нужно время, чтобы все упорядочить. Я всегда повторяю, что хотел бы видеть ее с нами на каждом матче, но знаю, что это не всегда возможно. Надеюсь, что она скоро присоединится».

Главной причиной такого шага Свентек является то, что на данный момент у нее нет тренера. Давид Цельт подчеркнул, что это крайне важный вопрос, так как, по его мнению, Иге нужен наставник рядом.

«Безусловно, сейчас ее приоритетом должно быть нахождение тренера, потому что его нет, и без него ей тяжело функционировать. Есть спортсмены, которым нужен немного покой, и они могут некоторое время справляться в такой ситуации – имея спарринг-партнера, тренера по физподготовке, однако, думаю, Ига к этой группе не относится. Ей нужен тренер рядом, и именно поэтому она сейчас делает все, чтобы как можно скорее его найти», – пояснил капитан сборной Польши.

Также Цельт отметил, что последнее вакантное место в составе команды займет Мартина Кубка. Кроме нее, в состав вошли Магда Линетт, Майя Хвалиньская, Катажина Кава и Линда Климовицова.

Иван Чирко Источник: Przeglad Sportowy
