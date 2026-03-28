Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Свентек пояснила, почему не сыграет против Украины в Квалификации КБДК-2026
Кубок Билли Джин Кинг
28 марта 2026, 19:36 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Бывшая первая ракетка мира и победительница шести турниров Grand Slam Ига Свентек в своем Instagram опубликовала пост, в котором подтвердила, что не сыграет за сборную Польши в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Украины:

«Сегодня я хочу поделиться еще одним решением. Я не буду играть в предстоящей Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в Гливице. Это непростое решение для меня, ведь выступления в Польше всегда имели и имеют для меня особое значение, и я знаю, что многие из вас ждали возможности увидеть меня на корте.

Последнее время было для меня непростым – как в спортивном плане, так и из-за изменений, происходящих вокруг меня. Я чувствую, что мне нужно немного остановиться, упорядочить некоторые вещи и сосредоточиться на спокойной, качественной работе. Надеюсь на ваше понимание.

У нас отличная команда – я уверена, что Магда Линетт прекрасно справится с ролью лидера. Я держу кулаки за всю команду: Линду Климовичову, Катаржину Каву, Майю Хвалиньску, капитана Давида Цельта и весь коллектив. Буду болеть за вас всем сердцем. Спасибо за вашу поддержку – это действительно очень много для меня значит».

Ранее Свентек попрощалась со своим тренером Вимом Фиссеттом, с которым работала с октября 2024 года. С понедельника Ига в рейтинге WTA опустится с третьей позици на четвертую – выше польки будут находиться Арина Соболенко, Елена Рыбакина и Коко Гауфф.

Матчевое противостояние сборных Польши и Украины в Квалификации КБДК-2026 пройдет с 10 по 11 апреля на грунтовых кортах арены PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице.

По теме:
Ига Свёнтек Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Польши по теннису женская сборная Украины по теннису Украина - Польша
Даниил Агарков
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем