Свентек пояснила, почему не сыграет против Украины в Квалификации КБДК-2026

Бывшая первая ракетка мира и победительница шести турниров Grand Slam Ига Свентек в своем Instagram опубликовала пост, в котором подтвердила, что не сыграет за сборную Польши в матчевом противостоянии Квалификации Кубка Билли Джин Кинг против команды Украины:

«Сегодня я хочу поделиться еще одним решением. Я не буду играть в предстоящей Квалификации Кубка Билли Джин Кинг в Гливице. Это непростое решение для меня, ведь выступления в Польше всегда имели и имеют для меня особое значение, и я знаю, что многие из вас ждали возможности увидеть меня на корте.

Последнее время было для меня непростым – как в спортивном плане, так и из-за изменений, происходящих вокруг меня. Я чувствую, что мне нужно немного остановиться, упорядочить некоторые вещи и сосредоточиться на спокойной, качественной работе. Надеюсь на ваше понимание.

У нас отличная команда – я уверена, что Магда Линетт прекрасно справится с ролью лидера. Я держу кулаки за всю команду: Линду Климовичову, Катаржину Каву, Майю Хвалиньску, капитана Давида Цельта и весь коллектив. Буду болеть за вас всем сердцем. Спасибо за вашу поддержку – это действительно очень много для меня значит».

Ранее Свентек попрощалась со своим тренером Вимом Фиссеттом, с которым работала с октября 2024 года. С понедельника Ига в рейтинге WTA опустится с третьей позици на четвертую – выше польки будут находиться Арина Соболенко, Елена Рыбакина и Коко Гауфф.

Матчевое противостояние сборных Польши и Украины в Квалификации КБДК-2026 пройдет с 10 по 11 апреля на грунтовых кортах арены PreZero Arena Gliwice в польском городе Гливице.