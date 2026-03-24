Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Третья ракетка мира Ига Свентек завершила сотрудничество с тренером
WTA
24 марта 2026, 05:16 | Обновлено 24 марта 2026, 05:17
Третья ракетка мира Ига Свентек завершила сотрудничество с тренером

Вим Фиссетт покинул команду польки, с которой работал с октября 2024 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Вим Фиссетт

Польская теннисистка Ига Свентек, которая занимает третье место в рейтинге WTA, завершила сотрудничество с 46-летним бельгийским тренером Вимом Фиссеттом, с которым работала с октября 2024 года.

«Иногда жизнь и спорт приносят такие моменты… Майами был для меня сложным. Я чувствую разочарование, горечь и, конечно, ответственность за свое выступление на корте.

Но я также извлекла много важных уроков, и это, думаю, очень по-человечески.

Тем не менее, после многих месяцев совместной работы с моим тренером Вимом Фиссеттом я решила пойти другим путем. Это было насыщенное время, полное вызовов и важного опыта. Я благодарна ему за поддержку, опыт и все, чего мы достигли вместе – включая одну из моих самых больших спортивных мечт.

Вим, спасибо тебе за это время и за уроки, которые я получила благодаря тебе. Желаю тебе всего наилучшего – как в профессиональной, так и в личной жизни.

Остальная часть моей команды остается без изменений. Я знаю, что есть много вопросов, но я сообщу о дальнейших шагах в подходящее время. Сейчас я беру паузу, чтобы позаботиться о себе, осмыслить этот опыт и подготовиться к новому этапу.

Просто шаг за шагом, потому что, как я часто говорю, это марафон, а не спринт. Спасибо за вашу поддержку. До скорой встречи», – написала Ига в социальных сетях.

Завершения сотрудничества прокомментировал и сам Фиссетт:

«Никогда не знаешь, куда приведет тебя жизнь и с кем сведет по пути. В 2018 году я встретил Игу на ужине чемпионов Уимблдона после ее победы в юниорах. Семь лет спустя мы выиграли его вместе. Красивая история.

Мы оба хотели большего и работали ради этого, но при этом разделили важные моменты и извлекли ценные уроки. Ига, теперь я желаю тебе удачи и успеха в том, что будет дальше. Уверен, у тебя все получится.

Конечно, отдельная благодарность болельщикам Иги, особенно польскому сообществу, за поддержку. Я встретил многих из вас лично и очень ценю ту искреннюю страсть к спорту, которую вы проявляете. Надеюсь, она будет только расти в вашей стране.

Сейчас, находясь здесь вместе со своей семьей, я размышляю о тех теплых сообщениях, которые получил, и с большим оптимизмом смотрю в будущее».

За 1.5 года работы с Фиссеттом Свентек завоевала трофей Уимблдона-2025, тысячника в Цинциннати-2025 и пятисотника в Сеуле-2025. Также Ига добралась до полуфиналов Australian Open и Ролан Гаррос (2025), и сыграла в четвертьфинала US Open 2025 и Aus Open 2026.

Вим Фиссетт Ига Свёнтек WTA Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем