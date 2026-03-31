31 марта 2026, 11:52 | Обновлено 31 марта 2026, 11:53
Источник: Перес высоко ценит Лунина, его рассматривают как замену Куртуа

Президент Реала доволен игрой украинца

31 марта 2026, 11:52 | Обновлено 31 марта 2026, 11:53
133
0
Источник: Перес высоко ценит Лунина, его рассматривают как замену Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и его окружение высоко ценят украинского вратаря команды Андрея Лунина, сообщает Planeta Realmadrid.

По информации источника, руководство «сливочных» считает экс-игрока луганской «Зари» лучшим запасным голкипером в мире. И Перес отдает себе отчет, что ему будет очень трудно найти такого же вратаря на трансферном рынке, если Лунин решит сменить клуб.

В то же время отмечается, что спортивное руководство «Реала» уже планирует будущее без нынешнего «первого номера» «сливочных» Тибо Куртуа, которому в мае исполнится 34 года. И одним из кандидатов на смену бельгийцу рассматривается как раз украинец.

Сообщалось, что «Реал» готов избавиться летом от десяти игроков.

По теме:
ВИДЕО. Килиан Мбаппе показал свои скиллы в баскетболе. Впечатляет
КАСОРЛА: «Он уже входит в число лучших футболистов планеты»
Нападающий Реала рассказал об обучении в университете на бизнес-аналитика
Антон Романенко Источник: PlanetarealMadrid
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Надо уметь держать удар». Хацкевич о ситуации Реброва в сборной
Футбол | 31 марта 2026, 09:57 1
«Надо уметь держать удар». Хацкевич о ситуации Реброва в сборной
«Надо уметь держать удар». Хацкевич о ситуации Реброва в сборной

Когда не все зависит от старания тренера

Матч, который не нужен никому…
Футбол | 30 марта 2026, 12:03 60
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…

Алексей Сливченко – о поединке сборной Украины против албанцев

Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Футбол | 31.03.2026, 08:33
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Где смотреть онлайн товарищеский матч Украина – Албания
Футбол | 31.03.2026, 06:29
Где смотреть онлайн товарищеский матч Украина – Албания
Где смотреть онлайн товарищеский матч Украина – Албания
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Футбол | 31.03.2026, 01:59
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Популярные новости
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 08:45 43
Футбол
Золотой дубль Меркушиной. Александра в борьбе выиграла последнюю гонку ЧУ
Золотой дубль Меркушиной. Александра в борьбе выиграла последнюю гонку ЧУ
29.03.2026, 11:10 5
Биатлон
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 87
Футбол
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
29.03.2026, 14:02
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
30.03.2026, 08:55
Авто/мото
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
30.03.2026, 20:43 76
Футбол
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
