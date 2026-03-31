Источник: Перес высоко ценит Лунина, его рассматривают как замену Куртуа

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и его окружение высоко ценят украинского вратаря команды Андрея Лунина, сообщает Planeta Realmadrid.

По информации источника, руководство «сливочных» считает экс-игрока луганской «Зари» лучшим запасным голкипером в мире. И Перес отдает себе отчет, что ему будет очень трудно найти такого же вратаря на трансферном рынке, если Лунин решит сменить клуб.

В то же время отмечается, что спортивное руководство «Реала» уже планирует будущее без нынешнего «первого номера» «сливочных» Тибо Куртуа, которому в мае исполнится 34 года. И одним из кандидатов на смену бельгийцу рассматривается как раз украинец.

Сообщалось, что «Реал» готов избавиться летом от десяти игроков.