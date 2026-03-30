Что будет с Луниным? Реал готов избавиться летом от десяти игроков

Летом в мадридском «Реале» планируют серьезно обновить состав команды, сообщает El Desmarque.

Так, по информации источника, покинуть «сливочных» могут сразу десять игроков, будущее которых выглядит пока неопределенным. В этот список попали защитники Фран Гарсия, Ферлан Менди, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Дани Карвахаль, полузащитники Эдуардо Камавинга, Дани Себальос, вингер Франко Мастантуоно и форвард Гонсало Гарсия.

Также покинуть «Реал» вполне может и украинский вратарь Андрей Лунин, который должен будет снова принять решение о своем будущем – снова быть дублером Тибо Куртуа или сменить клуб в поисках стабильного игрового времени.

