Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Что будет с Луниным? Реал готов избавиться летом от десяти игроков
30 марта 2026, 22:04 | Обновлено 30 марта 2026, 22:05
Украинец также может покинуть Мадрид

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Летом в мадридском «Реале» планируют серьезно обновить состав команды, сообщает El Desmarque.

Так, по информации источника, покинуть «сливочных» могут сразу десять игроков, будущее которых выглядит пока неопределенным. В этот список попали защитники Фран Гарсия, Ферлан Менди, Давид Алаба, Антонио Рюдигер, Дани Карвахаль, полузащитники Эдуардо Камавинга, Дани Себальос, вингер Франко Мастантуоно и форвард Гонсало Гарсия.

Также покинуть «Реал» вполне может и украинский вратарь Андрей Лунин, который должен будет снова принять решение о своем будущем – снова быть дублером Тибо Куртуа или сменить клуб в поисках стабильного игрового времени.

Ранее конкурент Лунина в Реале Фран Гонсалес оценил уровень украинца.

По теме:
Барселоне придется заплатить 2 млн евро за уход вратаря-ветерана
Интерес Арсенала и Челси. Лунин мог покинуть Реал
Румменигге назвал причину появления проекта футбольной Суперлиги
Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига
Антон Романенко Источник: Eldesmarque
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Футбол | 30 марта 2026, 16:15 105
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ

Тренер настроен продлить контракт со сборной

Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ребров может напихать. И в сборной есть лидеры»
Футбол | 30 марта 2026, 16:25 13
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ребров может напихать. И в сборной есть лидеры»
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «Ребров может напихать. И в сборной есть лидеры»

Форвард уверен, что у сборной все будет хорошо

Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин
Футбол | 30.03.2026, 22:05
Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин
Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Футбол | 30.03.2026, 07:15
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Футбол | 30.03.2026, 09:37
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Популярные новости
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 26
Футбол
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
29.03.2026, 08:02
Футбол
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
29.03.2026, 00:23 5
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 5
Теннис
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 08:45 42
Футбол
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Бокс
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
Бокс
