Испания
«Фантастический вратарь». Конкурент Лунина в Реале оценил уровень украинца

Фран Гонсалес похвалил своего одноклубника

30 марта 2026, 09:39 | Обновлено 30 марта 2026, 09:40
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь мадридского «Реала» Фран Гонсалес поделился мнением относительно своего одноклубника и коллеги по амплуа – украинца Андрея Лунина.

«Тренировка вместе с Куртуа – это просто мечта. Видишь его и учишься. Он очень помогает мне, когда я делаю что-то не так, и пытается меня исправить. Это привилегия, которой не каждый может похвастаться. Он всегда говорит, что я слишком много думаю, когда смотрит, как я тренируюсь. Я пытаюсь исправить это, но иногда это сложно.

Что касается Лунина, то это еще один фантастический вратарь. Это видно всякий раз, когда ему приходится выходить на замену. Он действительно хороший парень и тоже обо мне заботится», – сказал Фран в интервью AS.

Сообщалось, что Арбелоа принял важное решение в Реале, чем огорчил Лунина.

Антон Романенко Источник: AS
