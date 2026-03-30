«Фантастический вратарь». Конкурент Лунина в Реале оценил уровень украинца

Вратарь мадридского «Реала» Фран Гонсалес поделился мнением относительно своего одноклубника и коллеги по амплуа – украинца Андрея Лунина.

«Тренировка вместе с Куртуа – это просто мечта. Видишь его и учишься. Он очень помогает мне, когда я делаю что-то не так, и пытается меня исправить. Это привилегия, которой не каждый может похвастаться. Он всегда говорит, что я слишком много думаю, когда смотрит, как я тренируюсь. Я пытаюсь исправить это, но иногда это сложно.

Что касается Лунина, то это еще один фантастический вратарь. Это видно всякий раз, когда ему приходится выходить на замену. Он действительно хороший парень и тоже обо мне заботится», – сказал Фран в интервью AS.

