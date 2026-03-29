Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа принял непопулярное решение среди своих игроков перед возобновлением клубного сезона, сообщает Marca.

Так, наставник «сливочных», несмотря на то, что из-за перерыва на матче сборных команд в его распоряжении осталось всего семь игроков основной обоймы, сократил количество выходных для своих подопечных.

Отмечается, что бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо в таких случаях давал на отдых футболистам три дня. Арбелоа же выделил игрокам, среди которых есть и украинский вратарь Андрей Лунин всего два выходных и увеличил нагрузку на тренировках.

Сообщалось, что у Лунина было два шикарных варианта трансфера в АПЛ.