Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале
Мадридский клуб усиленно готовится к решающей части сезона
Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа принял непопулярное решение среди своих игроков перед возобновлением клубного сезона, сообщает Marca.
Так, наставник «сливочных», несмотря на то, что из-за перерыва на матче сборных команд в его распоряжении осталось всего семь игроков основной обоймы, сократил количество выходных для своих подопечных.
Отмечается, что бывший главный тренер «Реала» Хаби Алонсо в таких случаях давал на отдых футболистам три дня. Арбелоа же выделил игрокам, среди которых есть и украинский вратарь Андрей Лунин всего два выходных и увеличил нагрузку на тренировках.
Сообщалось, что у Лунина было два шикарных варианта трансфера в АПЛ.
Тренер отметил мастерство Дьокереша
Британец хладнокровно финишировал представителя США в пятом раунде