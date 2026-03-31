Последний матч в сборной Украины? Статистика Реброва с командой

Сегодня в 21:45 начнется контрольный матч сборной Украины против Албании, который может стать последним для наставника Сергея Реброва во главе национальной команды.

Контракт тренера завершается летом, а задачу выхода на ЧМ-2026 выполнить не удалось.

Матч против Албании станет 34-м для Реброва в качестве тренера сборной Украины. Первой игрой была контрольная встреча с Германией (3:3) почти три года назад.

При Реброве сборная Украины одержала 15 побед, потерпела 10 поражений и 8 раз сыграла вничью.