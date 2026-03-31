Чемпионат мира31 марта 2026, 13:09 | Обновлено 31 марта 2026, 13:29
Последний матч в сборной Украины? Статистика Реброва с командой
Выйти на ЧМ-2026 не удалось
Сегодня в 21:45 начнется контрольный матч сборной Украины против Албании, который может стать последним для наставника Сергея Реброва во главе национальной команды.
Контракт тренера завершается летом, а задачу выхода на ЧМ-2026 выполнить не удалось.
Матч против Албании станет 34-м для Реброва в качестве тренера сборной Украины. Первой игрой была контрольная встреча с Германией (3:3) почти три года назад.
При Реброве сборная Украины одержала 15 побед, потерпела 10 поражений и 8 раз сыграла вничью.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 марта 2026, 09:41 1
Ванат, Крушинский и Очеретько пропустят контрольный матч
Футбол | 30 марта 2026, 16:15 109
Тренер настроен продлить контракт со сборной
Футбол | 31.03.2026, 07:00
Футбол | 31.03.2026, 08:33
Футбол | 31.03.2026, 13:23
статистика вроде неплохая,но эффективность нулевая
Популярные новости
29.03.2026, 08:23 14
29.03.2026, 13:25 27
29.03.2026, 10:05 7
29.03.2026, 11:10 5
30.03.2026, 07:10 27
29.03.2026, 19:18 1
30.03.2026, 07:42 1
29.03.2026, 19:20 4