31 марта 2026, 10:09 | Обновлено 31 марта 2026, 10:10
Александр ПРИЗЕТКО: «Опустошение. От матча Украины ничего не жду»

Бывший полузащитник нашей национальной команды дал прогноз на товарищескую игру «сине-желтых»

Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 31 марта сборная Украины проведет спарринг с командой Албании, еще одного неудачника полуфинальных поединков плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026. Напомним, что «сине-желтые» свой шанс упустили во встрече со Швецией (1:3), а албанцы уступили полякам (1:2).

О той злополучной игре против шведов и ожиданиями от предстоящего матча с сайтом Sport.ua эксклюзивно поделился бывший полузащитник нашей национальной команды Александр Призетко.

– Александр Сергеевич, первым делом не могу вас не спросить о поединке против Швеции, в котором сборная Украины провалилась. Каково ваше впечатление от увиденного?
– У меня, как и у подавляющего большинства украинских болельщиков, остался один негатив. И это связано не столько с результатом, сколько с игрой, которую показала наша главная команда страны. Можно ведь проиграть по-разному. А проиграли мы по всем статьям. И что-то рассказывать о раннем голе, не создав при этом, по сути, ни одного голевого момента, как-то неправильно. Нужно также понимать, что свой мяч на 90-й минуте мы забили, когда шведы уже стояли, они понимали, что победа от них не уйдет, поэтому где-то и расслабились.

Я всегда поддерживал сборную Украины, но матч против Швеции был из разряда тех, после которых на душе полное опустошение. Хорошо, что хоть игроки это сами понимают, ведь некоторые из них так и сказали, что команда опозорилась.

– После матча в Валенсии пошло много разговоров относительно отставки главного тренера. Какой вы видите эту ситуацию?
– Скажу честно, у меня с Сергеем Ребровым были, есть и, надеюсь, будут хорошие отношения. Мы вместе играли, вместе проводили время. Можно сказать, дружили. И я всегда буду желать ему только успехов в работе. Но ситуация такова, что команда не достигла цели, при этом чуть ли не в самом ответственном поединке не было ни результата, ни игры. В подобных случаях тренер уходит в отставку. Хотя я уверен, что такой специалист, как Ребров без работы не останется.

– Чего вы ждете от ничего не решающего поединка против Албании?
– Я ничего не жду. Пусть это и прозвучит не совсем патриотично, но на сегодняшний день мне интереснее посмотреть финальные матчи плей-офф ЧМ-2026, где будет настоящая заруба, и которые начнутся в одно время со спаррингом Украина – Албания. Я вообще не понимаю, что чего нужна эта товарищеская игра. Обкатать новых людей? Не знаю.

– Насколько сложно команде будет настроиться на этот матч после игры, в котором все украинцы ждали победы?
– Опять же, наверняка на этот поединок выйдет много новых исполнителей, возможно, главный тренер поменяет весь стартовый состав. Футболистам нужно доказывать, что в будущем на них моно рассчитывать. Здесь будет больше личная мотивация для тех, кто выйдет на поле. Я не поверю, что после такого опустошения будет мотивация у тех сборников, которые провели весь матч против Швеции.

– Попробуйте спрогнозировать итоговый результат матча Украина – Албания?
– Естественно, что я буду переживать за нашу национальную команду. И, возможно, у нее получится добыть максимальный результат хотя бы потому, что в этой игре будут задействованы игроки, жаждущие что-то доказать. Счет? 2:1.

