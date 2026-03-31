  4. Бразильский топ-клуб отправит эмиссаров в Украину для встречи с Шахтером
Украина. Премьер лига
31 марта 2026, 09:01
Бразильский топ-клуб отправит эмиссаров в Украину для встречи с Шахтером

«Коринтианс» планирует договориться с «горняками» по долгу за Майкона

Getty Images/Global Images Ukraine. Майкон

Несколько дней назад стало известно, что Спортивный арбитражный суд удовлетворил иск «Шахтера» к «Коринтиансу» и постановил взыскать с бразильского клуба около 1,2 миллиона евро задолженности по прежним арендным соглашениям по хавбеку Майкону.

«Коринтиансу» дан срок в 45 дней с момента вынесения вердикта, чтобы в полной мере погасить долг, иначе на клуб будет наложен трансферный бан.

Сообщается, что «тимау» серьезно относятся к такого рода наказанию и не хотят заполучить его из-за просрочки платежей «Шахтеру».

Выплатить долг «Коринтианс» должен до 24 апреля, но у клуба есть проблемы с финансами, по причине чего там рассматривают возможность отправки своих представителей в Украину на прямые переговоры с «Шахтером». Ранее подобная тактика сработала в отношении аргентинского «Тальереса» и долга перед этим клубом за Родриго Гарро.

Отмечается, что военная ситуация в Украине усложняет вопрос для «Коринтианса», однако потенциальная способность отсрочить дату окончательных выплат все-таки делает такую поездку крайне интересной для боссов «тимау», хотя сам президент клуба, который ездил договариваться с «Тальересом», вряд ли полетит на переговоры с «Шахтером», так как это приведет к его слишком долгому отсутствию в главном офисе.

Напомним, Майкон играл за «Коринтианс» на правах аренды из «Шахтера» с 2022 по 2025 годы, а впоследствии договорился о полноценном контракте с «Атлетико Минейро», цвета которого ныне и защищает.

