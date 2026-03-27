Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суд обязал Коринтианс выплатить Шахтеру компенсацию в 1,2 миллиона евро
Украина. Премьер лига
Суд обязал Коринтианс выплатить Шахтеру компенсацию в 1,2 миллиона евро

У бразильцев есть полтора месяца, чтобы рассчитаться за Майкона окончательно

instagram.com/Maycon

Спортивный арбитражный суд Лозанны поставил точку в разбирательствах между «Коринтиансом» и «Шахтером» относительно финансовых деталей перехода полузащитника Майкона.

Согласно финальному постановлению фемиды, бразильцы обязаны заплатить «горнякам» 7,2 миллиона бразильских реалов (около 1,2 миллионов евро) в течение 45 дней, начиная с 10 марта, когда и был вынесен вердикт.

Если «Коринтианс» не выполнит решение, то на него будет наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

В решении прописано, что «тимау» обязаны заплатить «Шахтеру» 1 миллион евро за договоренности об аренде Майкона, 75 тысяч евро штрафа, а также 45 тысяч евро за нарушение правил ФИФА. Кроме того, «Коринтианс» обязали заплатить за просрочку платежей, начиная с 2023 года.

«Шахтер» отпустил Майкона в аренду в «Коринтианс» еще в апреле 2022 года. Впоследствии клубы несколько раз договаривались о продлении договора аренды, но в какой-то момент бразильцы перестали платить по условиям соглашений, из-за чего дело и дошло до суда.

В январе нынешнего года «Шахтер» согласился окончательно отпустить Майкона в «Атлетико Минейро», где хавбек оформил постоянный контракт. Тогда сообщалось, что бразильцам футболист достался свободным агентом, но донецкий клуб оставил за собой существенную часть экономических прав на игрока.

По теме:
Арсенал запланировал дорогой трансфер вингера. Выбор из двух игроков
Фиорентина хочет продлить экс-бека Шахтера и продать его за 20 млн евро
Скауты следили за игроком сборной Украины в матче со Швецией
Майкон де Андраде Барберан Коринтианс Шахтер Донецк Атлетико Минейро трансферы УПЛ Спортивный арбитражный суд (CAS) трансферы
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Футбол | 27 марта 2026, 06:05 73
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»

Сборная Украины проиграла Швеции важный матч квалификации ЧМ-2026

Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 20:20 75
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции

Встреча начнется в 21:45

Известный тренер назвал худшего футболиста в составе сборной Украины
Футбол | 27.03.2026, 14:51
Известный тренер назвал худшего футболиста в составе сборной Украины
Известный тренер назвал худшего футболиста в составе сборной Украины
Эксперт: «Шведы умело наказывали Тымчика и Забарного»
Футбол | 27.03.2026, 17:36
Эксперт: «Шведы умело наказывали Тымчика и Забарного»
Эксперт: «Шведы умело наказывали Тымчика и Забарного»
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Футбол | 27.03.2026, 11:20
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 5
Футбол
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
27.03.2026, 14:16 93
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27.03.2026, 07:57 4
Футбол
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
26.03.2026, 03:42
Бокс
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 13
Футбол
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 441
Футбол
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Бокс
Усик назвал своего преемника в хевивейте. Он станет абсолютным чемпионом
Усик назвал своего преемника в хевивейте. Он станет абсолютным чемпионом
26.03.2026, 04:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем