Суд обязал Коринтианс выплатить Шахтеру компенсацию в 1,2 миллиона евро
У бразильцев есть полтора месяца, чтобы рассчитаться за Майкона окончательно
Спортивный арбитражный суд Лозанны поставил точку в разбирательствах между «Коринтиансом» и «Шахтером» относительно финансовых деталей перехода полузащитника Майкона.
Согласно финальному постановлению фемиды, бразильцы обязаны заплатить «горнякам» 7,2 миллиона бразильских реалов (около 1,2 миллионов евро) в течение 45 дней, начиная с 10 марта, когда и был вынесен вердикт.
Если «Коринтианс» не выполнит решение, то на него будет наложен запрет на регистрацию новых футболистов.
В решении прописано, что «тимау» обязаны заплатить «Шахтеру» 1 миллион евро за договоренности об аренде Майкона, 75 тысяч евро штрафа, а также 45 тысяч евро за нарушение правил ФИФА. Кроме того, «Коринтианс» обязали заплатить за просрочку платежей, начиная с 2023 года.
«Шахтер» отпустил Майкона в аренду в «Коринтианс» еще в апреле 2022 года. Впоследствии клубы несколько раз договаривались о продлении договора аренды, но в какой-то момент бразильцы перестали платить по условиям соглашений, из-за чего дело и дошло до суда.
В январе нынешнего года «Шахтер» согласился окончательно отпустить Майкона в «Атлетико Минейро», где хавбек оформил постоянный контракт. Тогда сообщалось, что бразильцам футболист достался свободным агентом, но донецкий клуб оставил за собой существенную часть экономических прав на игрока.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
