Суд обязал Коринтианс выплатить Шахтеру компенсацию в 1,2 миллиона евро

Спортивный арбитражный суд Лозанны поставил точку в разбирательствах между «Коринтиансом» и «Шахтером» относительно финансовых деталей перехода полузащитника Майкона.

Согласно финальному постановлению фемиды, бразильцы обязаны заплатить «горнякам» 7,2 миллиона бразильских реалов (около 1,2 миллионов евро) в течение 45 дней, начиная с 10 марта, когда и был вынесен вердикт.

Если «Коринтианс» не выполнит решение, то на него будет наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

В решении прописано, что «тимау» обязаны заплатить «Шахтеру» 1 миллион евро за договоренности об аренде Майкона, 75 тысяч евро штрафа, а также 45 тысяч евро за нарушение правил ФИФА. Кроме того, «Коринтианс» обязали заплатить за просрочку платежей, начиная с 2023 года.

«Шахтер» отпустил Майкона в аренду в «Коринтианс» еще в апреле 2022 года. Впоследствии клубы несколько раз договаривались о продлении договора аренды, но в какой-то момент бразильцы перестали платить по условиям соглашений, из-за чего дело и дошло до суда.

В январе нынешнего года «Шахтер» согласился окончательно отпустить Майкона в «Атлетико Минейро», где хавбек оформил постоянный контракт. Тогда сообщалось, что бразильцам футболист достался свободным агентом, но донецкий клуб оставил за собой существенную часть экономических прав на игрока.