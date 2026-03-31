Поворознюк сравнил Реброва с арбитрами матча Полесье – Динамо в УПЛ

Президент Ингульца Александр Поворознюк считает, что Сергей Ребров может остаться в должности главного тренера национальной сборной Украины.

«Но вы не витайте в иллюзиях. Я не удивлюсь, если Реброва назначат еще на один срок и дадут ему карт-бланш.

Это так же, как с арбитрами матча Полесье – Динамо, которым после полиграфа чуть ли не Героя Украины нужно давать. То же будет и здесь. Перезаключат контракт и будем ждать еще чего-то нового. Я не говорю, что Ребров плохой, но что-то недорабатывает в сборной», – сказал Поворознюк.

Житомирское Полесье требует пожизненной дисквалификации Дениса Шурмана, работавшего на VAR в матче «волков» против Динамо (1:2). После этой игры Александр Поворознюк дерзко раскритиковал арбитров.