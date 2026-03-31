  4. Полесье получило усиление. К команде Ротаня присоединился легионер
31 марта 2026, 08:59
Полесье получило усиление. К команде Ротаня присоединился легионер

Лукас Тейлор вернулся к тренировкам

ФК Полесье. Лукас Тейлор

Бразильский защитник Полесья Лукас Тейлор отказался от повреждения и вернулся в общую группу «волков».Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Верим, что Лукас поможет команде на финишной прямой этого сезона», – лаконично говорится в сообщении.

Защитник получил серьезное повреждение связок во время первого поединка этого сезона с «Санта-Коломой» в Лиге конференций. Футболист уже успел сыграть контрольную игру против «Динамо» (1:0).

В нынешнем сезоне Полесье занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 42 турнирных балла после 21 сыгранного матча.

Шахтер отреагировал на госпитализацию Луческу. Тренеру понадобится операция
После сборной: полузащитник Полесья рискует не сыграть в следующем туре УПЛ
Костюк и Пономаренко – лучшие тренер и игрок февраля-марта в УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
ФОТО. Сексуальная девушка Коула Палмера молится за его место на ЧМ
Футбол | 31 марта 2026, 01:15 4
ФОТО. Сексуальная девушка Коула Палмера молится за его место на ЧМ
ФОТО. Сексуальная девушка Коула Палмера молится за его место на ЧМ

Гламурная модель надеется на «божественное вмешательство»

Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 09:37 10
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины

По версии представителей СМИ, фаворитом среди отечественных специалистов является Мирон Маркевич

РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Футбол | 30.03.2026, 20:43
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Футбол | 30.03.2026, 19:11
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Маркевич назвал причину поражения Украины в матче со шведами
Футбол | 31.03.2026, 07:00
Маркевич назвал причину поражения Украины в матче со шведами
Маркевич назвал причину поражения Украины в матче со шведами
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
Олимпийский чемпион ошеломил решением: меняет вид спорта
29.03.2026, 19:18 1
Биатлон
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
Красюк оценил безумную победу Итаумы, выбрав следующего соперника
29.03.2026, 14:02
Бокс
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
30.03.2026, 08:55
Авто/мото
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 09:17 49
Футбол
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
29.03.2026, 08:02
Футбол
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
29.03.2026, 23:38 1
Баскетбол
