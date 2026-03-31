Полесье получило усиление. К команде Ротаня присоединился легионер

Бразильский защитник Полесья Лукас Тейлор отказался от повреждения и вернулся в общую группу «волков».Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Верим, что Лукас поможет команде на финишной прямой этого сезона», – лаконично говорится в сообщении.

Защитник получил серьезное повреждение связок во время первого поединка этого сезона с «Санта-Коломой» в Лиге конференций. Футболист уже успел сыграть контрольную игру против «Динамо» (1:0).

В нынешнем сезоне Полесье занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 42 турнирных балла после 21 сыгранного матча.