Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Контраст с ЧМ-2026: УЕФА принял решение о ценах билетов на Евро
Другие новости
31 марта 2026, 05:30 | Обновлено 31 марта 2026, 05:32
60
0

Контраст с ЧМ-2026: УЕФА принял решение о ценах билетов на Евро

На фоне стремительного роста цен на чемпионате мира Евро выглядит более доступным

31 марта 2026, 05:30 | Обновлено 31 марта 2026, 05:32
60
0
Контраст с ЧМ-2026: УЕФА принял решение о ценах билетов на Евро
УЕФА

УЕФА принял решение отказаться от повышения стоимости билетов на матчи чемпионата Европы 2028 года. По сведениям издания The Athletic, футбольный союз намерен заморозить цены на основную часть билетной программы – они останутся на уровне турнира 2024 года.

Таким образом, посещение матча по самой доступной категории обойдется болельщикам примерно в 26 фунтов, тогда как билеты следующего ценового сегмента будут стоить около 52 фунтов.

Хотя окончательный прейскурант на Евро-2028 утвердят не раньше 2027 года, в УЕФА уже дали понять, что подорожание затронет лишь премиальные места и пакеты услуг, включающие проживание.

Для сравнения: минимальная цена билета на игры групповой стадии чемпионата мира, который состоится в текущем году, стартует от 60 долларов, а стоимость элитных мест достигает 2700 долларов. На стадии плей-офф ценники становятся еще внушительнее. К примеру, самый бюджетный билет на финальный поединок ЧМ вырос в цене почти в семь раз относительно турнира 2022 года, составив 4185 долларов. Организацией этого первенства занимается ФИФА.

Напомним, что следующий чемпионат Европы примут Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия в период с 9 июня по 9 июля 2028 года.

Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем