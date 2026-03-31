АНЧЕЛОТТИ: «У нас в сборной два лучших игрока мира на данный момент»
Тренер объяснил, за счет чего его команда способна добиться успеха на чемпионате мира-2026
Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил, за счет чего его команда способна добиться успеха на чемпионате мира-2026.
– Готова ли Бразилия играть прагматично?
– Да, готова. Я считаю, что два последних чемпионата мира, которые выиграла Бразилия, были завоеваны благодаря удачному сочетанию таланта и надежной игры в обороне.
История это подтверждает. Чтобы побеждать на мировом первенстве, Бразилии необходимы как высокий уровень мастерства, которым мы располагаем, так и прочная оборона. Иного пути нет. Убежден, что одной атакующей игры недостаточно.
В составе сборной есть Рафинья и Вини – на данный момент лучшие в мире. Я верю, что на чемпионате мира они смогут показать свой максимум. Оба футболиста обладают сильным характером и яркой индивидуальностью», – заявил Анчелотти.
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
