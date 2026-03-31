Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Боруссия готовит рекордный контракт для лидера на фоне интереса топ-клубов
Германия
31 марта 2026
44
0

Боруссия готовит рекордный контракт для лидера на фоне интереса топ-клубов

Нико Шлоттербек готовится примерить статус самого высокооплачиваемого футболиста команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Нико Шлоттербек готовится примерить статус самого высокооплачиваемого футболиста дортмундской «Боруссии».

Ранее появилась информация, что 26-летний центрбек пролонгирует трудовое соглашение с «шмелями» до лета 2031 года. По сведениям Sky Sport, подписи под документами будут поставлены сразу после завершения мартовского перерыва на игры национальных команд.

Согласно условиям обновленного контракта, ежегодный оклад защитника составит 14 миллионов евро – это абсолютный рекорд в зарплатной ведомости клуба на данный момент. Примечательно, что с 2027 года в договоре активируется пункт о фиксированной сумме отступных за игрока.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Шлоттербек принял участие в 21 поединке, записав на свой счет 4 забитых мяча и одну голевую передачу.

По теме:
Роберт Санчес лидирует в топ-5 лигах по необычному для вратаря показателю
Манчестер Сити хочет вернуть легенду, Бавария сделала все, чтобы помешать
Нойеру – 40. Сможет ли немецкий голкипер превзойти рекорд Буффона?
Нико Шлоттербек Боруссия Дортмунд Бундеслига
Михаил Олексиенко Источник: Sky Germany
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Бокс | 30 марта 2026, 07:42 1
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»

Боксер – о своих дальнейших планах

УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 09:15 35
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины

Не стоит исключать, что Сергей Ребров останется на своем посту

Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин
Футбол | 30.03.2026, 22:05
Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин
Названа причина неудачной игры за сборную Украины. Виноват россиянин
Маркевич назвал четырёх футболистов, которые необходимы сборной Украины
Футбол | 30.03.2026, 08:45
Маркевич назвал четырёх футболистов, которые необходимы сборной Украины
Маркевич назвал четырёх футболистов, которые необходимы сборной Украины
Неожиданный поворот: Манчестер Юнайтед принял решение по Магуайру
Футбол | 31.03.2026, 02:57
Неожиданный поворот: Манчестер Юнайтед принял решение по Магуайру
Неожиданный поворот: Манчестер Юнайтед принял решение по Магуайру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Бокс
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 82
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
30.03.2026, 08:55
Авто/мото
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 5
Теннис
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
30.03.2026, 16:15 107
Футбол
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем