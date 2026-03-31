Боруссия готовит рекордный контракт для лидера на фоне интереса топ-клубов

Нико Шлоттербек готовится примерить статус самого высокооплачиваемого футболиста дортмундской «Боруссии».

Ранее появилась информация, что 26-летний центрбек пролонгирует трудовое соглашение с «шмелями» до лета 2031 года. По сведениям Sky Sport, подписи под документами будут поставлены сразу после завершения мартовского перерыва на игры национальных команд.

Согласно условиям обновленного контракта, ежегодный оклад защитника составит 14 миллионов евро – это абсолютный рекорд в зарплатной ведомости клуба на данный момент. Примечательно, что с 2027 года в договоре активируется пункт о фиксированной сумме отступных за игрока.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Шлоттербек принял участие в 21 поединке, записав на свой счет 4 забитых мяча и одну голевую передачу.