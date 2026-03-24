  4. Скауты двух немецких топ-клубов еженедельно составляют отчеты о Пономаренко
24 марта 2026, 18:28
Скауты двух немецких топ-клубов еженедельно составляют отчеты о Пономаренко

Форвард «Динамо» интересен не только в Англии, но и в Германии

Два топовых клуба немецкой Бундеслиги – РБ «Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд – присматриваются к 20-летнему центрфорварду «Динамо» Матвею Пономаренко, который вскоре может дебютировать в национальной сборной Украины.

Сообщается, что скауты РБ «Лейпциг» и дортмундской «Боруссии» еженедельно составляют отчеты о выступлениях Пономаренко и направляют их в свои клубы.

При этом, как утверждает источник, если ранее к Пономаренко присматривались в формате «рутинного мониторинга», то сейчас в отчетах все чаще фигурирует рекомендация к «срочному приобретению».

Также интерес к Пономаренко проявляют клубы английский Премьер-лиги. Сообщалось, что «Брентфорд» и «Брайтон» уже обозначили свое стремление купить украинского форварда, а боссы «Динамо» выставили стартовый ценник в переговорах – 20-25 миллионов евро.

Пономаренко на текущий момент является лучшим голеадором УПЛ, имея в активе 9 забитых мячей в 10 матчах.

Алексей Сливченко Источник: Sportsboom
