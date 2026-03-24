Скауты двух немецких топ-клубов еженедельно составляют отчеты о Пономаренко
Форвард «Динамо» интересен не только в Англии, но и в Германии
Два топовых клуба немецкой Бундеслиги – РБ «Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд – присматриваются к 20-летнему центрфорварду «Динамо» Матвею Пономаренко, который вскоре может дебютировать в национальной сборной Украины.
Сообщается, что скауты РБ «Лейпциг» и дортмундской «Боруссии» еженедельно составляют отчеты о выступлениях Пономаренко и направляют их в свои клубы.
При этом, как утверждает источник, если ранее к Пономаренко присматривались в формате «рутинного мониторинга», то сейчас в отчетах все чаще фигурирует рекомендация к «срочному приобретению».
Также интерес к Пономаренко проявляют клубы английский Премьер-лиги. Сообщалось, что «Брентфорд» и «Брайтон» уже обозначили свое стремление купить украинского форварда, а боссы «Динамо» выставили стартовый ценник в переговорах – 20-25 миллионов евро.
Пономаренко на текущий момент является лучшим голеадором УПЛ, имея в активе 9 забитых мячей в 10 матчах.
