Форвард Динамо – №1 в УПЛ по заслугам в аспекте вызова в сборную Украины

16 марта главный тренер сборной Украины Сергей Ребров обнародовал заявку своей команды на поединки плей-офф квалификации чемпионата мира-2026. В основной список из 26 фамилий попал и один из абсолютных дебютантов национальной команды – центрфорвард Динамо Матвей Пономаренко. Футболист, который в январе отпраздновал свое 20-летие, получил шанс начать свою международную карьеру во взрослом футболе в очень ответственный момент для “сине-желтых”, впереди у которых фактически ключевой матч (хочется верить, что все-таки матчи) последних лет.

Не секрет, что Матвей Пономаренко угодил в “список Реброва” во многом по причине проблем со здоровьем у основного центрфорварда сборной Украины Артема Довбика. 28-летний нападающий римской Ромы, на счету которого 11 забитых мячей в 40 поединках за национальную команду, пробудет в лазарете как минимум до конца мая, залечивая травму подколенного сухожилия.

После того, как Довбик выбыл из строя, перед тренерским штабом сборной Украины возник вопрос, а кем же заменить ключевого нападающего. Логично, что в списке ближайших альтернатив оказались те, кто регулярно вызывался в сборную в последнее время, но получал не так много игровой практики, фактически оставаясь за спиной Артема. Речь о 24-летнем форварде испанской Жироны Владиславе Ванате и 30-летнем центральном нападающем французского Лиона Романе Яремчуке. Первый пребывает в неплохой форме, отличившись уже 9 забитыми мячами в дебютном для себя сезоне Ла Лиги, а второй пока никак не может вновь обрести себя, хотя и может похвастаться солидным опытом, который в таких матчах может быть чрезвычайно важен для сборной Украины.

Выходит, что фактически Сергей Ребров и его ассистенты подбирали кандидатуру номинального третьего форварда, который с высокой долей вероятности вообще не появится на зеленом газоне ни в ближайшем матче против Швеции, ни в решающем поединке плей-офф против победителя пары Польша – Албания, если наши сумеют одолеть скандинавов. С другой стороны, подобного рода номинальный выбор всегда может оказаться основным, так как никогда неизвестно, как сложатся события в дальнейшем.

Но почему Ребров все-таки остановил свой выбор именно на Пономаренко – футболисте, который к своим 20 годам успел сыграть лишь один матч за молодежную сборную Украины, и сразу же “перепрыгнул через ступеньку”, оказавшись в главной команде страны?

Ответ на этот вопрос хорошо понятен всем, кто внимательно следит за перипетиями событий в украинской Премьер-лиге. На текущий момент Матвей Пономаренко не просто лидер бомбардирской гонки чемпионата, а футболист, которого можно смело называть № 1 по заслугам в аспекте приглашения в национальную команду среди всех, кто выступает в отечественной Премьер-лиге.

И здесь, прежде всего, стоит выделять прогресс, который показал Пономаренко за последние несколько месяцев. На вершину бомбардирской гонки УПЛ Матвей выбрался всего за несколько туров по весне, так как до этого, у Александра Шовковского, который занимал пост главного тренера Динамо с начала текущего сезона, молодой нападающий в целом не пользовался большим доверием, получив свой шанс в первой команде и возможность сыграть на поле в одном поединке хотя бы тайм или более только перед зимней паузой, когда дела Динамо в УПЛ шли уже крайне неудачно и клуб пошел на смену наставника. В двух турах перед уходом чемпионата на паузу Пономаренко забил два мяча – Кудровке и Вересу – а новоиспеченный коуч “сине-белых” Игорь Костюк дал понять, что именно Матвей будет на острие в его команде как минимум в ближайшее время.

И хотя зимой Динамо формально продолжило поиск форварда на трансферном рынке, всем посвященным в дела киевлян лицам было понятно – на покупку новичка клуб пойдет лишь в исключительном случае. Да и Костюк не давал никаких оснований полагать, что сомневается в Пономаренко, который демонстрировал настоящие чудеса результативности в его команде еще на юношеском уровне.

Тот факт, что Пономаренко был очень результативным в играх за Динамо U-19, безусловно, давал надежду фанатам киевской команды, но вовсе не являлся гарантией, что Матвей сумеет столь же много забивать и на взрослом уровне. Однако молодой нападающий по-настоящему удивил. После возобновления сезона в УПЛ он отличился в каждом из матчей Динамо, сыгранных до настоящего времени. Матвей забивал Руху, Эпицентру (два), Полесью (два), Оболони и Александрии, доведя свой бомбардирский счет до 9 мячей в 10 матчах. И это при том, что в трех поединках Пономаренко, еще выходя на поле на замены при Шовковском, суммарно провел менее тайма, поэтому фактическая скорострельность Матвея поражает еще больше!

Уже сейчас известно, что Матвей Пономаренко установил новый рекорд Динамо по количеству результативных матчей кряду в УПЛ. Таковых прямо сейчас на счету 20-летнего форварда уже семь, и эта серия продолжается! Прежнее достижение из шести кряду результативных матчей за Динамо в украинском чемпионате принадлежало Максиму Шацких, Диого Ринкону и Виктору Цыганкову, но теперь у рекорда есть единоличный обладатель, и его имя – Матвей Пономаренко.

Важно и то, как забивает свои мячи Пономаренко. Например, первый гол Матвея в ворота Полесья стал результатом отчаянной борьбы за мяч до последнего, когда удача все-таки улыбнулась нападающему и он сумел отправить круглый предмет в сетку. Второй гол в ворота все тех же житомирян оказался абсолютно иным – Пономаренко принял мяч, протянул его самостоятельно и точно пробил в дальний угол ударом с правой.

Фактически прямо сейчас Матвей Пономаренко уже показал себя в УПЛ своего рода “породистым нападающим”, который способен забивать мячи из разных позиций, а также после различных игровых ситуаций. Это не классический таранный форвард, или “бегунок”, а универсал, потенциал которого действительно выглядит невероятным, и пока лишь от усердия самого Матвея зависит, в какой степени футболист сумеет его реализовать.

Любопытно, что Пономаренко уже начали выделять и многие отечественные эксперты, разбирающиеся в профессиональном футболе куда лучше автора этих строк.

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий подчеркнул, что вызов в национальную команду Пономаренко получил точно не за просто так: "Своей игрой, своими голами он заслужил вызов в сборную, однозначно. И одно дело – заслужить доверие тренера в клубе, а другой вопрос – доверие тренера национальной сборной Украины. Поэтому он должен быть психологически готов. Я думаю, Сергей Станиславович посмотрит и... как-никак, но шанс у него будет. Хотя, может быть, сейчас кто-то скажет, что это, скажем, аванс. Но подождите: человек в десяти или двенадцати матчах, сколько он сыграл, забил уже восемь мячей (так было на момент интервью Федецкого – прим. авт.) и догнал лидеров бомбардирской гонки – ну это не просто так".

Уверен в правильности вызова в сборную Украины Пономаренко и бывший полузащитник “сине-желтых” Евгений Левченко, который подчеркнул, что молодого игрока Динамо можно даже будет бросить в бой и на Швецию, если в этом будет необходимость: "Как бы мы не ругали чемпионат Украины за его уровень, эффективность форварда на данный момент поражает. Восемь забитых мячей в последних шести матчах говорят сами за себя. Причем, этот нападающий мощный, габаритный, что очень хорошо подходит на такой поединок, учитывая силовую манеру игру шведской команды. Конечно, многое будет зависеть от выбранной Сергеем Ребровым тактики, как будет развиваться сама игра, но рискнуть с Пономаренко можно".

Поддерживают более молодых своих коллег и другие эксперты. Например, известный наставник Олег Дулуб считает, что Пономаренко “заслужил вызов в национальную сборную своей игрой, голами, самоотдачей и везением», а также, что молодой форвард способен реально стать ”джокером для сборной" в ближайшем поединке против Швеции и, возможно, решающей игре против победителя пары Польша – Албания.

В конце концов, аналогичной позиции по поводу справедливости вызова Пономаренко в сборную Украины прямо сейчас придерживаются и заслуженные ветераны нашего футбола. Например, 81-летний экс-форвард Черноморца, Динамо и Днепра Валерий Поркуян в недавнем интервью заявил, что Матвей Пономаренко "своей настойчивостью и стабильной результативностью это право [быть в сборной] заслужил безоговорочно". И хотя маститый эксперт отмечает, что молодому нападающему еще лишь придется приобрести солидный опыт выступлений на таком уровне, "однако ростки мастера у этого молодого человека уже проявляются".

Солидарны со словами Поркуяна и цифры. Статистика показывает, что показатель голевой конверсии у Матвея Пономаренко в текущем сезоне не такой уж и высокий. Ныне он составляет 33%, если мы говорим о матчах УПЛ. Иными словами, форвард Динамо конвертирует в забитые мячи только каждый третий свой по-настоящему опасный момент. И при этом он уже может похвастаться тем, что забивает раз в 74 минуты! Только представьте, каких показателей способен достичь Пономаренко, если продолжит работать и прогрессировать!..

А работать Матвею действительно есть над чем, ведь несмотря на прекрасную результативность, форвард Динамо, рост которого составляет 188 сантиметров, пока весьма слабо показывает себя непосредственно в верховой борьбе. Статистика говорит, что Пономаренко оставляет за собой лишь 35% дуэлей на “втором этаже”. Всего же в единоборствах настырный форвард выходит победителем из 31% случаев. При повышении этих показателей еще хотя бы на 10-12% голевая эффективность Пономаренко способна вырасти настолько, что в Динамо молодому форварду очень быстро станет “тесно”.

Примечательно, что сам Пономаренко является весьма амбициозным парнем. Он уже заявил прессе, что мечтает поиграть за мадридский Реал, хотя выделил и общий соревновательный уровень английской Премьер-лиги, “где любая команда способна отобрать очки у лидеров”.

Именно оттуда, с Туманного Альбиона, если доверять последних слухам в СМИ, к Пономаренко уже начали активно присматриваться. Многие иностранные скауты действительно обратили свое внимание на воспитанника академии Динамо, который раззабивался в последних матчах своей команды, и вызов в сборную Украины, безусловно, лишь добавит вистов молодому исполнителю.

А если Пономаренко удастся еще и столь же феерически, как на взрослом уровне за клубную команду, дебютировать в национальной сборной Украины… Впрочем, не будем забегать вперед. Мы и так уже выдали массу комплиментов Матвею, которые он, конечно, уже заслужил, но… В футболе игрок должен соответствовать уровню в каждом конкретном матче, и здесь не склонны давать поблажек лишь потому, за кого и как ты играешь. Раз вызвали в сборную, то должен соответствовать, и никак иначе. Поэтому ждем, как покажет себя в стане “сине-желтых” тот, кто своей игрой в УПЛ по весне заслуживал вызова в главную команду страны едва ли не больше остальных…

