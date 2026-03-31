Тренер Испании заинтриговал словами о Ямале: «Это еще не его максимум»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о прогрессе вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Ламин сегодня значительно сильнее, чем был два года назад, но при этом он еще не достиг своего будущего уровня.

Он продолжает активно развиваться и приносит команде все больше пользы.

Ему предстоит пройти долгий путь, и его главные успехи еще впереди», – заявил де ла Фуэнте на пресс-конференции.