  4. Появился новый фаворит на «Золотой мяч». Он опередил Мбаппе и Кейна
24 марта 2026, 22:58 |
Появился новый фаворит на «Золотой мяч». Он опередил Мбаппе и Кейна

Рейтинг возглавляет Ямаль

Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Британский ресурс The Touchline представил актуальный рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча», составленный на основе букмекерских котировок.

Возглавляет список вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, который проводит яркий сезон и считается главным претендентом на награду.

В тройку также вошли бомбардир «Баварии» Гарри Кейн и лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

Напомним, действующим обладателем награды является нападающий ПСЖ Усман Дембеле, который выиграл «Золотой мяч» в 2025 году.

Рейтинг главных фаворитов на «Золотой мяч»:

  1. Ламин Ямаль («Барселона»)
  2. Гарри Кейн («Бавария»)
  3. Килиан Мбаппе («Реал»)
  4. Педри («Барселона»)
  5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
По теме:
Известно, собирается ли Лапорта оставить Левандовски в Барселоне
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Клопп готов вернуться к работе. У него есть топ-вариант, речь не о Реале
Дмитрий Олийченко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 24 марта 2026, 09:45 15
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Трансляцию проведет сервис MEGOGO

ФОТО. Громкая история вокруг Бекхэма: новый проект и проблемы в семье
Футбол | 24 марта 2026, 22:01 0
ФОТО. Громкая история вокруг Бекхэма: новый проект и проблемы в семье
ФОТО. Громкая история вокруг Бекхэма: новый проект и проблемы в семье

Дэвид Бекхэм запускает большой проект в США

Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Футбол | 24.03.2026, 07:59
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Футбол | 24.03.2026, 11:48
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Клуб УПЛ поддержал реформу арбитража. Хочет интервью и рейтинги судей
Футбол | 24.03.2026, 16:59
Клуб УПЛ поддержал реформу арбитража. Хочет интервью и рейтинги судей
Клуб УПЛ поддержал реформу арбитража. Хочет интервью и рейтинги судей
Популярные новости
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
23.03.2026, 07:42
Футбол
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
Прощай, биатлонный сезон. Определен победитель последней гонки сезона КМ
22.03.2026, 17:26 7
Биатлон
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
24.03.2026, 08:07 14
Футбол
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
22.03.2026, 18:49 14
Бокс
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 13
Футбол
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
22.03.2026, 21:19 35
Теннис
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 18
Футбол
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 3
Футбол
