Появился новый фаворит на «Золотой мяч». Он опередил Мбаппе и Кейна
Рейтинг возглавляет Ямаль
Британский ресурс The Touchline представил актуальный рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча», составленный на основе букмекерских котировок.
Возглавляет список вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, который проводит яркий сезон и считается главным претендентом на награду.
В тройку также вошли бомбардир «Баварии» Гарри Кейн и лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.
Напомним, действующим обладателем награды является нападающий ПСЖ Усман Дембеле, который выиграл «Золотой мяч» в 2025 году.
Рейтинг главных фаворитов на «Золотой мяч»:
- Ламин Ямаль («Барселона»)
- Гарри Кейн («Бавария»)
- Килиан Мбаппе («Реал»)
- Педри («Барселона»)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
🚨 𝗡𝗘𝗪: Updated Ballon d’Or 2026 rankings as of today, per odds! ✨— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 22, 2026
1. Lamine Yamal
2. Harry Kane
3. Kylian Mbappé
4. Pedri
5. Erling Haaland pic.twitter.com/mFJLVCEkHK
