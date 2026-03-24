Появился новый фаворит на «Золотой мяч». Он опередил Мбаппе и Кейна

Британский ресурс The Touchline представил актуальный рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча», составленный на основе букмекерских котировок.

Возглавляет список вингер «Барселоны» Ламин Ямаль, который проводит яркий сезон и считается главным претендентом на награду.

В тройку также вошли бомбардир «Баварии» Гарри Кейн и лидер мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

Напомним, действующим обладателем награды является нападающий ПСЖ Усман Дембеле, который выиграл «Золотой мяч» в 2025 году.

Рейтинг главных фаворитов на «Золотой мяч»:

Ламин Ямаль («Барселона») Гарри Кейн («Бавария») Килиан Мбаппе («Реал») Педри («Барселона») Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)