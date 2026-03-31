Арсенал нацелился на подписание нападающего Реала

Лондонский «Арсенал» всерьез нацелился на форварда мадридского «Реала» Браима Диаса, передает ресурс TEAMtalk. На данный момент именно «канониры» считаются фаворитами в борьбе за подписание контракта с игроком сборной Марокко.

В рамках подготовки к летнему трансферному окну руководство лондонского клуба рассматривает кандидатуру Диаса как одно из ключевых усилий по усилению атакующей линии.

По информации источника, в офис «сливочных» уже поступило несколько официальных запросов от представителей английской Премьер-лиги.

Мадридский гранд не исключает продажу футболиста, если потенциальный покупатель предложит сумму, соответствующую финансовым ожиданиям клуба. Испанская сторона готова к конструктивным переговорам по трансферу Диаса.

Параллельно за развитием ситуации вокруг марокканца пристально следят и другие топ-клубы Англии, среди которых выделяются «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед».