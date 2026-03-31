Реал решил вернуть перспективного вингера, который оценивается в €20 млн

«Реал» Мадрид решил активировать опцию обратного выкупа Виктора Муньоса у «Осасуны» за €8 миллионов. Такая возможность для столичного клуба была прописана при трансфере игрока в «Осасуну» прошлым летом.

За основную команду королевского клуба в прошлом сезоне вингер сыграл 4 матча. По 2 матча на Клубном чемпионате мира и Ла Лиге. В молодежной команде испанского гранда «Кастилье» Виктор был основным игроком – 34 матча, в которых забил 11 и отдал 7 ассистов.

За один сезон в Памплоне 22-летний футболист значительно прибавил в стоимости: по данным Transfermarkt, его рыночная цена выросла с одного до €20 миллионов. В текущем розыгрыше Муньос провёл 29 матчей, отметившись 5 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Кроме того, Cadena SER сообщает, что сообщает, что летом в клуб вернутся также Нико Пас и Эндрик.

«Реал» понимает, что после летнего трансферного окна не всем может найтись место в составе, однако сообщается, что все три игрока проведут подготовку к сезону вместе с командой.