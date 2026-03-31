  4. Доннарумма раскрыл, что чувствует сборная Италии перед решающим матчем
31 марта 2026, 01:27 | Обновлено 31 марта 2026, 01:28
Во вторник итальянской сборной предстоит сразиться с Боснией и Герцеговиной

Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер «Манчестер Сити» и национальной команды Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился мыслями о психологическом давлении перед решающей встречей за право участия на ЧМ-2026.

Во вторник итальянской сборной предстоит сразиться с Боснией и Герцеговиной в финальном противостоянии плей-офф европейской квалификации мирового первенства.

«Мы обычные люди, и бессмысленно отрицать, что мы испытываем определенное напряжение. Каждый из нас стремится проявить себя с лучшей стороны и квалифицироваться на чемпионат мира, но это конструктивное волнение.

Мы полностью готовы. Нам необходимо реализовать наработки с тренировочного процесса, сконцентрироваться на собственных силах, и тогда результат не заставит себя ждать.

Подобные моменты формируют бесценный опыт. В нашем коллективе много молодежи, поэтому легкое беспокойство и адреналин – это естественные спутники спорта.

Предстоящий поединок крайне важен, и нам нужен правильный настрой. Нельзя допускать промахов, которые были в первой половине игры против Северной Ирландии (2:0). Команда настроена решительно и готова выложиться на максимум ради достижения цели.

Я искренне горжусь своим путем в сборной. Были периоды триумфа и моменты боли. Я уже пропустил два мировых форума, и теперь мы обязаны вернуть Италию на то место, которого она достойна.

Лишь нам известно, какую горечь мы испытали из-за прошлых неудач. Нужно использовать этот болезненный опыт как урок и отдать все силы на газоне.

Мы хотим подарить праздник всем итальянским болельщикам и самим себе, ведь я убежден – своим трудом мы это заслужили», – отметил Доннарумма в интервью для Sky Sport Italia.

По теме:
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Ребров прокомментировал слухи о краже вещей в сборной Украины
Сборная Германии транжирила моменты, но успела вырвать победу над Ганой
сборная Италии по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу Джанлуиджи Доннарумма ЧМ-2026 по футболу сборная Северной Ирландии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Football-Italia
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Футбол | 30 марта 2026, 07:15 81
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов

Представители СМИ проанализировали работу наставника нашей национальной команды

Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Футбол | 30 марта 2026, 21:27 12
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок
Украина – Албания. Прогноз и анонс на товарищеский поединок

Возможно, последний матч Реброва во главе «сине-желтых»

Реал решил вернуть перспективного вингера, который оценивается в €20 млн
Футбол | 31.03.2026, 00:50
Реал решил вернуть перспективного вингера, который оценивается в €20 млн
Реал решил вернуть перспективного вингера, который оценивается в €20 млн
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Футбол | 30.03.2026, 16:15
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Футбол | 30.03.2026, 09:37
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Популярные новости
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
30.03.2026, 08:55
Авто/мото
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
30.03.2026, 07:42 1
Бокс
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
29.03.2026, 23:38 1
Баскетбол
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 11
Футбол
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 55
Футбол
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
29.03.2026, 00:23 5
Футбол
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 08:45 42
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
29.03.2026, 19:20 4
Футбол
