Доннарумма раскрыл, что чувствует сборная Италии перед решающим матчем

Голкипер «Манчестер Сити» и национальной команды Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился мыслями о психологическом давлении перед решающей встречей за право участия на ЧМ-2026.

Во вторник итальянской сборной предстоит сразиться с Боснией и Герцеговиной в финальном противостоянии плей-офф европейской квалификации мирового первенства.

«Мы обычные люди, и бессмысленно отрицать, что мы испытываем определенное напряжение. Каждый из нас стремится проявить себя с лучшей стороны и квалифицироваться на чемпионат мира, но это конструктивное волнение.

Мы полностью готовы. Нам необходимо реализовать наработки с тренировочного процесса, сконцентрироваться на собственных силах, и тогда результат не заставит себя ждать.

Подобные моменты формируют бесценный опыт. В нашем коллективе много молодежи, поэтому легкое беспокойство и адреналин – это естественные спутники спорта.

Предстоящий поединок крайне важен, и нам нужен правильный настрой. Нельзя допускать промахов, которые были в первой половине игры против Северной Ирландии (2:0). Команда настроена решительно и готова выложиться на максимум ради достижения цели.

Я искренне горжусь своим путем в сборной. Были периоды триумфа и моменты боли. Я уже пропустил два мировых форума, и теперь мы обязаны вернуть Италию на то место, которого она достойна.

Лишь нам известно, какую горечь мы испытали из-за прошлых неудач. Нужно использовать этот болезненный опыт как урок и отдать все силы на газоне.

Мы хотим подарить праздник всем итальянским болельщикам и самим себе, ведь я убежден – своим трудом мы это заслужили», – отметил Доннарумма в интервью для Sky Sport Italia.