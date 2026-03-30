За день до решающего матча за выход на чемпионат мира против сборной Италии национальная команда Боснии и Герцеговины провела открытую тренировку. После 15 минут занятия всех посторонних попросили покинуть тренировочную базу, но за пределами поля оставался итальянский солдат в камуфляжной форме, который сначала спокойно смотрел на футболистов, а потом достал из кармана смартфон и начал снимать.

Боснийская газета Klixba раздула скандал на всю страну, и снимок военного рядом с полем стал вирусным. Местные власти пожаловались на солдата Силам Европейского союза, чья база находится рядом со стадионом, хотя вряд ли военный был шпионом Дженнаро Гаттузо.

Матч Босния и Герцеговина – Италия состоится в Зенице во вторник и начнется в 21:45. Победитель получит путевку на чемпионат мира.