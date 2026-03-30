  4. Перед матчем с Италией боснийцы раздули шпионский скандал
30 марта 2026, 23:19 | Обновлено 30 марта 2026, 23:28
Перед матчем с Италией боснийцы раздули шпионский скандал

Тренировка сборной Боснии и Герцеговины едва не была сорвана

Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Боснии и Герцеговины

За день до решающего матча за выход на чемпионат мира против сборной Италии национальная команда Боснии и Герцеговины провела открытую тренировку. После 15 минут занятия всех посторонних попросили покинуть тренировочную базу, но за пределами поля оставался итальянский солдат в камуфляжной форме, который сначала спокойно смотрел на футболистов, а потом достал из кармана смартфон и начал снимать.

Боснийская газета Klixba раздула скандал на всю страну, и снимок военного рядом с полем стал вирусным. Местные власти пожаловались на солдата Силам Европейского союза, чья база находится рядом со стадионом, хотя вряд ли военный был шпионом Дженнаро Гаттузо.

Матч Босния и Герцеговина – Италия состоится в Зенице во вторник и начнется в 21:45. Победитель получит путевку на чемпионат мира.

Ребров прокомментировал слухи о краже вещей в сборной Украины
Сборная Германии транжирила моменты, но успела вырвать победу над Ганой
Источник раскрыл отношение УАФ к продлению контракта с Ребровым
ЧМ-2026 по футболу сборная Боснии и Герцеговины по футболу сборная Италии по футболу
Руслан Полищук Источник: Goal.com
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Что будет с Луниным? Реал готов избавиться летом от десяти игроков
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Комментарии 1
Фотка Пономаренко явно в тему)))
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Украина U19 уступила Чехии U19 в отборе ЧЕ-2027. Игра с Эстонией – решающая
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
