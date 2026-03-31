ВИДЕО. Алькарас уже тренируется в Мурсии перед стартом грунтового сезона
Карлос практиковался на домашних кортах, там же был замечен испанец Мартин Ландалус
Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас начал тренировки на грунтовом покрытии на «домашних» кортах клуба в Мурсии перед стартом сезона.
Испанец вернулся с Майами, где проиграл поединок 1/16 финала американцу Себастьяну Корде (ATP 42) и вылетел с тысячника во Флориде.
После практической сессии Алькарас убрал за собой корты для следующих игроков.
Первый грунтовый турнир Карлоса будет Мастерс в Монте-Карло с 4 по 12 апреля, где ему необходимо защитить 1000 очок и звание чемпиона.
На кортах клуба Мурсии также был замечен испанский теннисист Мартин Ландалус (ATP 106), который обрел популярность благодаря успешному выступлению на тысячнике во Флориде. Мартин стартовал с квалификации и прошел до четвертьфинала, где уступил будущему финалисту, чеху Иржи Легечке (ATP 14).
Из известных теннисистов Ландалус выбил на турнире нейтрала Карена Хачанова (ATP 15) и «наказал» Себастьяна Корду (ATP 42) в 1/8 финала Мастерса, которому проиграл Алькарас. Мартин поднялся на 45 позиций в рейтинге ATP и занял 106-ю строчку благодаря хорошему результату на тысячнике во Флориде.
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 30, 2026
🇪🇸 Martín Landaluce entrena en el @clubcampomurcia tras el gran torneo de Miami del madrileño
Carlos Alcaraz sweeping the court after practice so that the next lot get fresh courts…— SK (@Djoko_UTD) March 30, 2026
Greatness isn’t trophies it’s about how you treat other…Younger generation should learn these things from Carlos
