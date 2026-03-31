31 марта 2026, 01:30 | Обновлено 31 марта 2026, 01:32
ВИДЕО. Алькарас уже тренируется в Мурсии перед стартом грунтового сезона

Карлос практиковался на домашних кортах, там же был замечен испанец Мартин Ландалус

31 марта 2026, 01:30 | Обновлено 31 марта 2026, 01:32
17
0
ВИДЕО. Алькарас уже тренируется в Мурсии перед стартом грунтового сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас начал тренировки на грунтовом покрытии на «домашних» кортах клуба в Мурсии перед стартом сезона.

Испанец вернулся с Майами, где проиграл поединок 1/16 финала американцу Себастьяну Корде (ATP 42) и вылетел с тысячника во Флориде.

После практической сессии Алькарас убрал за собой корты для следующих игроков.

Первый грунтовый турнир Карлоса будет Мастерс в Монте-Карло с 4 по 12 апреля, где ему необходимо защитить 1000 очок и звание чемпиона.

На кортах клуба Мурсии также был замечен испанский теннисист Мартин Ландалус (ATP 106), который обрел популярность благодаря успешному выступлению на тысячнике во Флориде. Мартин стартовал с квалификации и прошел до четвертьфинала, где уступил будущему финалисту, чеху Иржи Легечке (ATP 14).

Из известных теннисистов Ландалус выбил на турнире нейтрала Карена Хачанова (ATP 15) и «наказал» Себастьяна Корду (ATP 42) в 1/8 финала Мастерса, которому проиграл Алькарас. Мартин поднялся на 45 позиций в рейтинге ATP и занял 106-ю строчку благодаря хорошему результату на тысячнике во Флориде.

