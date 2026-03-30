Рейтинг ATP. Синнер догоняет Алькараса, Сачко поднялся на 17 позиций
Разница между Карлосом и Янником составляет 1190 очок, украинец занял 169-ю позицию
30 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.
На первой строчке мирового рейтинга остается испанский теннисист Карлос Алькарас с активом 13 590 очков.
На втором месте, итальянец Янник Синнер с 12 400 баллов. Синнер заработал 2000 очок за победу на турнирах ATP 1000 в Индиан-Уэллс и Майами. Разница между Карлосом и Янником составляет 1190 очок.
Первая ракетка Украины в мужском разряде, Виталий Сачко поднялся на 17 позииций (ATP 169), имея 358 баллов в активе.
В топ-10 рейтинга также произошли некоторые изменения.
Немец Александр Зверев обошел сербского теннисиста Новака Джоковича и теперь занимает третью строчку мирового рейтинга.
Канадец Феликс Оже-Альяссим обошел американца Тейлора Фритца и закрепился на седьмой позиции.
В топ-20 рейтинга попал чех Иржи Легечка и занял 14-ю позицию, установив личный рекорд.
Топ-10 рейтинга ATP
Украинцы в рейтинге ATP
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
