Рейтинг ATP. Синнер догоняет Алькараса, Сачко поднялся на 17 позиций

30 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг игроков.

На первой строчке мирового рейтинга остается испанский теннисист Карлос Алькарас с активом 13 590 очков.

На втором месте, итальянец Янник Синнер с 12 400 баллов. Синнер заработал 2000 очок за победу на турнирах ATP 1000 в Индиан-Уэллс и Майами. Разница между Карлосом и Янником составляет 1190 очок.

Первая ракетка Украины в мужском разряде, Виталий Сачко поднялся на 17 позииций (ATP 169), имея 358 баллов в активе.

В топ-10 рейтинга также произошли некоторые изменения.

Немец Александр Зверев обошел сербского теннисиста Новака Джоковича и теперь занимает третью строчку мирового рейтинга.

Канадец Феликс Оже-Альяссим обошел американца Тейлора Фритца и закрепился на седьмой позиции.

В топ-20 рейтинга попал чех Иржи Легечка и занял 14-ю позицию, установив личный рекорд.

Топ-10 рейтинга ATP

Украинцы в рейтинге ATP