ВИДЕО. Ребров и Миколенко – о матче с Албанией после вылета из отбора ЧМ

Во вторник, 31 марта, сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Албании. Поединок на стадионе «Эстади Сьютат де Валенсия» начнется в 21:45 по киевскому времени.

Подопечные Сергея Реброва не смогли пробиться на ЧМ-2026, уступив сборной Швеции со счетом 1:3. Албанцы являются нашими коллегами по несчастью, ведь они свой матч тоже проиграли Польше со счетом 1:2. Обеим командам эта игра особо не нужна, но регламент отбора предусматривает проведение такого поединка.

Фаворитом противостояния является украинская команда, но неизвестно, как подопечные Реброва отреагируют на поражение от шведов. Албанцы тоже не в лучшем психологическом состоянии, ведь они побеждали поляков, но пропустили дважды во втором тайме.

