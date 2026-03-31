  4. Маркевич дал откровенный совет Реброву
31 марта 2026, 08:33
Маркевич дал откровенный совет Реброву

Мирон Богданович поделился мнением о том, кто должен выйти на матч с Албанией

УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о матче сборной Украины против Албании.

«Матч против Албании станет для Украины своего рода тренировкой с повышенной ответственностью. Наверное, так и стоит его расценивать, а потому следует дать возможность поиграть тем ребятам, которые не имели полноценной игровой практики в поединке со Швецией – Пономаренко и Яремчуку, прежде всего. Роман не имеет много игрового времени в Лионе, а Матвей забил шведам и заслужил. Нужно присмотреться к ближайшему резерву, потому что какой-то другой цели в этой игре я не вижу. Наверное, было бы правильно провести существенную ротацию состава, но решать Реброву.

Против Албании будет товарищеский матч, но настраиваться нужно серьезно, игроки должны понимать, что они будут представлять на поле свою страну. Играть нужно не со спущенными рукавами, ни в коем случае – это же главная команда страны! Конечно же, жаль, что сборная Украины не пробилась на чемпионат мира, что и говорить, но жизнь на этом не заканчивается. Нашим ребятам нужно как-то выбираться из этой психологической ямы», – сказал Маркевич.

Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Маркевич дал прогноз на матч Украина – Албания
Ребров дерзко ответил журналистке, заговорив о будущем
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу Украина - Албания
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Журналисты нашли претендента на пост тренера сборной Украины
Футбол | 30 марта 2026, 09:37 10
По версии представителей СМИ, фаворитом среди отечественных специалистов является Мирон Маркевич

Эксперт указал Реброву на футболиста, который не уровень чемпионата мира
Футбол | 31 марта 2026, 07:21 0
Федорчуку не понравилась игра Калюжного

ФОТО. Сексуальная девушка Коула Палмера молится за его место на ЧМ
Футбол | 31.03.2026, 01:15
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Футбол | 30.03.2026, 16:15
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Футбол | 30.03.2026, 19:11
Ще не набридло цього порадника кожного дня публікувати (піарити)? Зрозуміло з якою метою це робиться Ребров на пресконференції сказав, що буде ротація і він новачкам надасть більше ігрового часу, то навіщо тут ці "поради"?
Мирон супер-пупер генератор нових ідей і порад? Скільки вже таких розвелося, а як до справи, то - у кущі... Чому Мирон досі нікого не тренує, жоден клуб не взявся тренувати, а так його на тренера збірної просувають певні особи...
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
30.03.2026, 07:10 26
Футбол
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
Кличко дебютировал за Монако и сделал первые статистические действия в ЛНБ
29.03.2026, 23:38 1
Баскетбол
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 85
Футбол
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Японии
30.03.2026, 08:55
Авто/мото
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
30.03.2026, 08:51 13
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 3
Хоккей
Склоним головы. Одна из самых талантливых атлеток погибла с мамой и братом
Склоним головы. Одна из самых талантливых атлеток погибла с мамой и братом
29.03.2026, 09:00
Война
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
Известно, кто является кандидатом на замену Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 09:17 49
Футбол
