Маркевич дал откровенный совет Реброву

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о матче сборной Украины против Албании.

«Матч против Албании станет для Украины своего рода тренировкой с повышенной ответственностью. Наверное, так и стоит его расценивать, а потому следует дать возможность поиграть тем ребятам, которые не имели полноценной игровой практики в поединке со Швецией – Пономаренко и Яремчуку, прежде всего. Роман не имеет много игрового времени в Лионе, а Матвей забил шведам и заслужил. Нужно присмотреться к ближайшему резерву, потому что какой-то другой цели в этой игре я не вижу. Наверное, было бы правильно провести существенную ротацию состава, но решать Реброву.

Против Албании будет товарищеский матч, но настраиваться нужно серьезно, игроки должны понимать, что они будут представлять на поле свою страну. Играть нужно не со спущенными рукавами, ни в коем случае – это же главная команда страны! Конечно же, жаль, что сборная Украины не пробилась на чемпионат мира, что и говорить, но жизнь на этом не заканчивается. Нашим ребятам нужно как-то выбираться из этой психологической ямы», – сказал Маркевич.