Ребров вышел с заявлением о своем будущем в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на информацию о желании продлить контракт со сборной Украины.

«Слухи о том, что я хочу продлить контракт? После матча с Албанией мы встретимся с президентом ассоциации футбола [Андреем Шевченко] и примем решение», – сказал Ребров.

Контракт Реброва с УАФ сейчас действует лета 2026 года.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.