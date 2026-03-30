  4. Ребров вышел с заявлением о своем будущем в сборной Украины
30 марта 2026, 20:12 | Обновлено 30 марта 2026, 20:16
Ребров вышел с заявлением о своем будущем в сборной Украины

Тренер – о возможном продлении контракта

УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на информацию о желании продлить контракт со сборной Украины.

«Слухи о том, что я хочу продлить контракт? После матча с Албанией мы встретимся с президентом ассоциации футбола [Андреем Шевченко] и примем решение», – сказал Ребров.

Контракт Реброва с УАФ сейчас действует лета 2026 года.

26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.

По теме:
РЕБРОВ: «После игры с Албанией у меня будет встреча с президентом УАФ»
Украина – Албания. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина – Албания. Текстовая трансляция матча
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт
Футбол | 30 марта 2026, 16:11 6
Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт
Большое доверие. Тоттенхэм сразу дает Де Дзерби огромный контракт

Соглашение на 5 лет

Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Футбол | 30 марта 2026, 16:15 72
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ

Тренер настроен продлить контракт со сборной

Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Футбол | 30.03.2026, 08:51
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Это что, Фольксваген? Болельщики Марселя удивлены новым логотипом
Футбол | 30.03.2026, 18:10
Это что, Фольксваген? Болельщики Марселя удивлены новым логотипом
Это что, Фольксваген? Болельщики Марселя удивлены новым логотипом
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Футбол | 30.03.2026, 07:10
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко объявил о подписании соглашения
Це хоч зось офіційне, а не висер в тг каналі. Чекаємо... Сподіваюсь на злив Албанії
Популярные новости
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 08:45 42
Футбол
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
30.03.2026, 02:08 2
Хоккей
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
29.03.2026, 08:02
Футбол
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
28.03.2026, 16:25 60
Футбол
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
29.03.2026, 13:25 27
Теннис
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
28.03.2026, 17:27 20
Теннис
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
30.03.2026, 07:15 80
Футбол
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 48
Футбол
