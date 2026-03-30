Ребров вышел с заявлением о своем будущем в сборной Украины
Тренер – о возможном продлении контракта
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров отреагировал на информацию о желании продлить контракт со сборной Украины.
«Слухи о том, что я хочу продлить контракт? После матча с Албанией мы встретимся с президентом ассоциации футбола [Андреем Шевченко] и примем решение», – сказал Ребров.
Контракт Реброва с УАФ сейчас действует лета 2026 года.
26 марта сборная Украины провела полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2026 против Швеции. Поединок в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершился поражением «сине-желтых» со счетом 1:3.
Следующий матч сборная Украины проведет против Албании. Встреча состоится 31 марта.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
