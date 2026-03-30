30 марта 2026, 19:27
Тренер Албании: «Понимаем, как играет сборная Украины»

Силвиньо рассказал о подготовке к матчу с украинцами

Главный тренер сборной Албании Силвиньо высказался по поводу товарищеского матча с украинцами.

– После жеребьевки мы понимали, кто может быть нашим соперником: Украина, Швеция, Польша. И мы готовились к каждому из этих соперников. Конечно, более сконцентрированно в Польше.

Но мы посмотрели предварительно матчи сборной Украины в квалификации и понимаем, как играет эта команда. И, конечно, у нас был опыт игры против Украины в Лиге наций. На самом деле мы готовы к сборной Украины, – сказал тренер.

Игра Украина – Албания состоится 31 марта, начало в 21:45. Команды встречались восемь раз, и наша сборная в шести случаях победила при одной ничьей и одном поражении. В Лиге наций в 2024 году стороны обменялись победами со счётом 2:1.

