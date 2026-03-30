Врачи приняли жизненно важное решение по Луческу

Врачи приняли решение установить дефибриллятор главному тренеру национальной сборной Румынии Мирче Луческу, сообщает местное издание Gazeta Sporturilor.

По информации источника, операция по установке устройства бывшему наставнику донецкого «Шахтера» и киевского «Динамо» будет проведена 31 марта. Тренер останется под наблюдением врачей еще около недели.

Ранее Мирчу Луческу экстренно госпитализировали после поражения сборной Румынии в полуфинальном матче плей-офф квалификации к чемпионату мира против национальной команды Румынии.