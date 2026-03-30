Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стартовал грунтовой сезон. В ожидании Ролан Гаррос: календарь турниров
WTA
30 марта 2026, 17:50 | Обновлено 30 марта 2026, 18:00
80
0

Стартовал грунтовой сезон. В ожидании Ролан Гаррос: календарь турниров

Даты турниров на грунтовом покрытии для ATP и WTA

30 марта 2026, 17:50 | Обновлено 30 марта 2026, 18:00
80
0
Стартовал грунтовой сезон. В ожидании Ролан Гаррос: календарь турниров
Getty Images/Global Images Ukraine

Грунтовый сезон турниров ATP и WTA официально стартовал.

Открывает сезон турнир WTA 500 в Чарльстоне, который пройдет с 30 марта по 5 апреля в США. Паралельно с ним состоятся соревновая WTA 250 в Боготе (Колумбия), ATP 250 в Хьюстоне (США), ATP 250 в Марракеше (Марокко), ATP 250 в Бухаресте (Румыния).

С 4 по 12 апреля пройдут турниры WTA 500 в Линце (Австрия) и ATP 1000 в Монте-Карло (Монако).

С 13 по 19 апреля состоятся соревнования WTA 500 в Штутгарте (Германия), WTA 2500 в Руане (Франция), а также турниры серии ATP 500 в Барселоне (Испания) и Мюнхене (Германия).

Завершит апрельский грунтовый марафон турнир серии ATP и WTA 1000 в Мадриде (Испания), который пройдет с 21 апреля по 3 мая.

С 6 по 17 мая пройдет супертурнир ATP и WTA 1000 в Риме (Италия).

Далее одновременно с 17 по 23 мая состоятся турниры ATP 250 в Женеве (Швейцария) и ATP 500 в Гамбурге (Германия).

Также с 17 по 23 мая пройдут соревнования WTA 500 в Страсбурге (Франция) и WTA 250 в Рабате (Марокко).

Кульминацией грунтового сезона станет Открытый чемпионат Франции, который состоится с 24 мая по 7 июня.

Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем