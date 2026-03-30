  4. Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
30 марта 2026, 18:52 | Обновлено 30 марта 2026, 18:53
Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ

30 марта начался грунтовой сезон: украинские теннисистки стартуют в Чарльстоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

30 марта стартует грунтовой сезон – ведущие теннисисты и теннисистки планеты начинают подготовку к Ролан Гаррос, который стартует 24 мая.

Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь украинских теннисисток на грунтовой отрезок сезона!

(календарь доступен на апрель, расписание на май появится позднее и будет дополнен)

Элина Свитолина

  • Квалификация Кубка Билли Джин Кинг, Украина – Польша (10.04 – 11.04)
  • WTA 500 Штутгарт (13.04 – 19.04)
  • WTA 1000 Мадрид (21.04. – 03.05)

Марта Костюк

  • Квалификация Кубка Билли Джин Кинг, Украина – Польша (10.04 – 11.04)
  • WTA 250 Руан (13.04 – 19.04)
  • WTA 1000 Мадрид (21.04. – 03.05)

Даяна Ястремская

  • WTA 500 Чарльстон (30.03 – 05.04)
  • WTA 500 Линц (06.04 – 12.04)
  • WTA 500 Штутгарт, квалификация (13.04 – 19.04)
  • WTA 1000 Мадрид (21.04. – 03.05)

Александра Олейникова

  • WTA 500 Чарльстон (30.03 – 05.04)
  • Квалификация Кубка Билли Джин Кинг, Украина – Польша (10.04 – 11.04)
  • WTA 250 Руан, квалификация (13.04 – 19.04)
  • WTA 1000 Мадрид (21.04. – 03.05)

Юлия Стародубцева

  • WTA 500 Чарльстон (30.03 – 05.04)
  • WTA 125 Мадрид (06.04 – 12.04)

Дарья Снигур

  • ITF W75 Кальви (06.04 – 12.04)

Ангелина Калинина

  • WTA 250 Руан, квалификация (13.04 – 19.04)

Вероника Подрез

  • ITF W75 Кальви (06.04 – 12.04)
  • ITF W75 Порторож (13.04 – 19.04)

Катарина Завацкая

  • ITF W35 Санта-Маргерита-ди-Пула (06.04 – 12.04)

Анастасия Соболева

  • ITF W35 Санта-Маргерита-ди-Пула (06.04 – 12.04)

В графике теннисисток могут произойти изменения и дополнения. Следите за обновлениями на Sport.ua!

В частности, пока что недоступны заявочные листы в квалификацию WTA 1000 в Мадриде.

Даниил Агарков
Гарна статистика, шкода що не у вигляді таблиці.
