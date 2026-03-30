Сине-желтый грунт. Где сыграют Свитолина, Костюк и другие украинки перед РГ
30 марта начался грунтовой сезон: украинские теннисистки стартуют в Чарльстоне
30 марта стартует грунтовой сезон – ведущие теннисисты и теннисистки планеты начинают подготовку к Ролан Гаррос, который стартует 24 мая.
Sport.ua предлагает вашему вниманию календарь украинских теннисисток на грунтовой отрезок сезона!
(календарь доступен на апрель, расписание на май появится позднее и будет дополнен)
Элина Свитолина
- Квалификация Кубка Билли Джин Кинг, Украина – Польша (10.04 – 11.04)
- WTA 500 Штутгарт (13.04 – 19.04)
- WTA 1000 Мадрид (21.04. – 03.05)
Марта Костюк
- Квалификация Кубка Билли Джин Кинг, Украина – Польша (10.04 – 11.04)
- WTA 250 Руан (13.04 – 19.04)
- WTA 1000 Мадрид (21.04. – 03.05)
Даяна Ястремская
- WTA 500 Чарльстон (30.03 – 05.04)
- WTA 500 Линц (06.04 – 12.04)
- WTA 500 Штутгарт, квалификация (13.04 – 19.04)
- WTA 1000 Мадрид (21.04. – 03.05)
Александра Олейникова
- WTA 500 Чарльстон (30.03 – 05.04)
- Квалификация Кубка Билли Джин Кинг, Украина – Польша (10.04 – 11.04)
- WTA 250 Руан, квалификация (13.04 – 19.04)
- WTA 1000 Мадрид (21.04. – 03.05)
Юлия Стародубцева
- WTA 500 Чарльстон (30.03 – 05.04)
- WTA 125 Мадрид (06.04 – 12.04)
Дарья Снигур
- ITF W75 Кальви (06.04 – 12.04)
Ангелина Калинина
- WTA 250 Руан, квалификация (13.04 – 19.04)
Вероника Подрез
- ITF W75 Кальви (06.04 – 12.04)
- ITF W75 Порторож (13.04 – 19.04)
Катарина Завацкая
- ITF W35 Санта-Маргерита-ди-Пула (06.04 – 12.04)
Анастасия Соболева
- ITF W35 Санта-Маргерита-ди-Пула (06.04 – 12.04)
В графике теннисисток могут произойти изменения и дополнения. Следите за обновлениями на Sport.ua!
В частности, пока что недоступны заявочные листы в квалификацию WTA 1000 в Мадриде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Накануне матча Крушинский получил травму
Максим хочет играть за украинцев