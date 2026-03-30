Н'Голо Канте намекнул на завершение карьеры. Выбрал место

Французский полузащитник турецкого «Фенербахче» Н'Голо Канте рассказал об интересе со стороны «Парижа»:

«Мы обсуждали переход в «Париж» прошлым летом, как и с другими клубами. В итоге он не состоялся. Мы уважаем этот интерес. Почему бы не завершить карьеру во Франции, кто знает».

В сезоне 2025/26 Н'Голо Канте провел 36 матчей на клубном уровне, отличившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4,5 миллиона евро.

Н'Голо Канте присоединился к «Фенербахче» зимой 2026 года.