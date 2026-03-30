Глава ФФИ: «Прошу вас услышать голос страдающего иранского футбола»

Глава ФФИ Мехди Тадж направил письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с призывом услышать «страдающий голос иранского футбола».

Полный текст письма:

«Господин Джанни Инфантино

Уважаемый президент Международной федерации футбола (ФИФА)

Тема: Вторжение на святую землю Исламской Республики Иран, гибель футболистов и ущерб спортивной инфраструктуре, в частности Национальному центру футбола Ирана

С искренним уважением и почтением эти строки написаны от имени всего иранского футбола и миллионов его болельщиков и повествуют о дне, когда враги вторглись на чистую и святую землю Ирана.

С глубоким прискорбием сообщаем, что в результате незаконного военного вторжения на территорию Ирана погибло много соотечественников, в том числе молодые футболисты, и нанесён значительный ущерб спортивной инфраструктуре, особенно футболу.

Национальный центр футбола Ирана – величественное здание и символ развития футбола страны, где сборные женщин и мужчин проходили интенсивные тренировки круглосуточно, и которое вы лично посещали трижды, наряду с легендарной ареной «Азади» на 12 000 зрителей и рядом других стадионов, понес значительные разрушения. Стены центра треснули, газон повреждён, залы для футзала и тренажёрные комплексы пострадали, а гостиничные номера разбиты.

Этот центр, созданный при поддержке ФИФА и конфедераций, на протяжении многих лет был домом для сотен молодых талантов со всего Ирана. Инцидент не только приостановил подготовку 18 национальных команд разных возрастных групп, женских и мужских, в футболе, футзале и пляжном футболе, но и ставит под вопрос будущее развития поколений футболистов в стране.

Как можно описать трагедию, когда в результате военного вторжения матери теряют своих детей-футболистов?

Я, как лидер мирового футбола и хранитель его высоких ценностей, прошу вас услышать голос страдающего иранского футбола, направив экспертную комиссию для оценки ущерба, оказать правовую поддержку пострадавшим спортсменам и организовать международные мероприятия в честь погибших футболистов.

Гордое иранское население, с историей успешного проведения международных соревнований, выстоит сильнее, а наш футбол, как и народ, возродится из трудностей подобно фениксу.

Бог хранит вас.

С уважением,

Мехди Тадж

Глава Федерации футбола Исламской Республики Иран».