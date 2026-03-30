Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Глава ФФИ: «Прошу вас услышать голос страдающего иранского футбола»
Чемпионат мира
30 марта 2026, 13:47 | Обновлено 30 марта 2026, 14:09
1

Глава ФФИ: «Прошу вас услышать голос страдающего иранского футбола»

Мехди Тадж обратился к Джанни Инфантино

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Мехди Тадж и Джанни Инфантино

Глава ФФИ Мехди Тадж направил письмо президенту ФИФА Джанни Инфантино с призывом услышать «страдающий голос иранского футбола».

Полный текст письма:

«Господин Джанни Инфантино

Уважаемый президент Международной федерации футбола (ФИФА)

Тема: Вторжение на святую землю Исламской Республики Иран, гибель футболистов и ущерб спортивной инфраструктуре, в частности Национальному центру футбола Ирана

С искренним уважением и почтением эти строки написаны от имени всего иранского футбола и миллионов его болельщиков и повествуют о дне, когда враги вторглись на чистую и святую землю Ирана.

С глубоким прискорбием сообщаем, что в результате незаконного военного вторжения на территорию Ирана погибло много соотечественников, в том числе молодые футболисты, и нанесён значительный ущерб спортивной инфраструктуре, особенно футболу.

Национальный центр футбола Ирана – величественное здание и символ развития футбола страны, где сборные женщин и мужчин проходили интенсивные тренировки круглосуточно, и которое вы лично посещали трижды, наряду с легендарной ареной «Азади» на 12 000 зрителей и рядом других стадионов, понес значительные разрушения. Стены центра треснули, газон повреждён, залы для футзала и тренажёрные комплексы пострадали, а гостиничные номера разбиты.

Этот центр, созданный при поддержке ФИФА и конфедераций, на протяжении многих лет был домом для сотен молодых талантов со всего Ирана. Инцидент не только приостановил подготовку 18 национальных команд разных возрастных групп, женских и мужских, в футболе, футзале и пляжном футболе, но и ставит под вопрос будущее развития поколений футболистов в стране.

Как можно описать трагедию, когда в результате военного вторжения матери теряют своих детей-футболистов?

Я, как лидер мирового футбола и хранитель его высоких ценностей, прошу вас услышать голос страдающего иранского футбола, направив экспертную комиссию для оценки ущерба, оказать правовую поддержку пострадавшим спортсменам и организовать международные мероприятия в честь погибших футболистов.

Гордое иранское население, с историей успешного проведения международных соревнований, выстоит сильнее, а наш футбол, как и народ, возродится из трудностей подобно фениксу.

Бог хранит вас.

С уважением,
Мехди Тадж
Глава Федерации футбола Исламской Республики Иран».

Мехди Тадж Иран ФИФА Джанни Инфантино
Иван Чирко Источник: Tasnim News Agency
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Футбол | 30 марта 2026, 08:51 9
ВИДЕО. Мбаппе удивил всех: что он делал на скамейке во время матча Франции
Футбол | 30 марта 2026, 12:32 0
Стало известно, в каком клубе будет работать Вернидуб в следующем сезоне
Футбол | 29.03.2026, 17:38
УАФ может принять сенсационное решение по тренеру сборной Украины
Футбол | 30.03.2026, 09:15
Футбол | 30.03.2026, 09:37
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Про Шахеди написав у цьому листі? Як постачали мос..лям, як запускали перші Шахеди саме іранці! Як дали технології і станки для будування шахедів на території боліт! Тварі!
Ответить
+1
Популярные новости
Калинина выбила полуфиналистку РГ-2021 и поборется за трофей в Дубровнике
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Сабо назвал игрока сборной Украины, который не разочаровал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем