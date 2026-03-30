  4. Выбор сделан: Нико Пас игнорирует Челси, Арсенал и Ман Сити ради мечты
Италия
30 марта 2026, 06:11 | Обновлено 30 марта 2026, 06:12
Атакующий хавбек Комо выразил твердое намерение вернуться в мадридский Реал

Getty Images/Global Images Ukraine

Атакующий хавбек «Комо» Нико Пас выразил твердое намерение вернуться в мадридский «Реал», передает издание Caught Offside.

Согласно сведениям источника, за выступлениями талантливого футболиста пристально следят такие гиганты АПЛ, как «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити». Тем не менее сам игрок нацелен исключительно на воссоединение со «сливочными».

Пас перебрался в итальянский чемпионат именно из структуры «Мадрида». Примечательно, что испанский гранд предусмотрительно зафиксировал в контракте право обратного выкупа. Сумма активации этой опции составит 9 млн евро в 2026 году и возрастет до 10 млн евро в 2027-м.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Реал», вероятнее всего, воспользуется данным правом уже предстоящим летом. В «Королевском клубе» видят в Нико ключевой элемент своего долгосрочного спортивного проекта.

Напомним, «Комо» приобрел испанского полузащитника у мадридцев летом 2024 года за 6 млн евро. В текущем розыгрыше на счету Паса 11 забитых мячей и 6 ассистов в 33 поединках за команду.

Михаил Олексиенко Источник: Caughtoffside
