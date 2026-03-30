Юный талант сборной Бразилии оценил свои перспективы попасть на ЧМ-2026
Эндрик рассказал, как аренда в Лион изменила его карьеру перед большим турниром
Форвард национальной команды Бразилии Эндрик высказался о своих перспективах принять участие в ЧМ-2026.
Зимой молодой талант перебрался в «Лион» из мадридского «Реала» на правах аренды до завершения сезона. В 14 поединках за французский коллектив 19-летний исполнитель записал на свой счет 6 забитых мячей и 5 результативных передач.
«Я не предполагал, что мой старт в «Лионе» окажется настолько успешным, но Бог распорядился так, чтобы невероятное стало реальностью. Еще совсем недавно я сомневался в возможности сыграть на мундиале, но с Божьей помощью это осуществимо.
У меня нет сомнений – я продолжу выполнять свою работу и двигаться шаг за шагом. Я сосредоточен на настоящем.
Моя задача – усердно тренироваться в «Лионе», придерживаться намеченной программы, следить за здоровьем и проявлять себя в официальных играх. Если на то будет воля Божья, я отправлюсь на чемпионат мира в июне», – заявил Эндрик.
