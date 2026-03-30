Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юный талант сборной Бразилии оценил свои перспективы попасть на ЧМ-2026
Бразилия
30 марта 2026, 03:57
Юный талант сборной Бразилии оценил свои перспективы попасть на ЧМ-2026

Эндрик рассказал, как аренда в Лион изменила его карьеру перед большим турниром

Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард национальной команды Бразилии Эндрик высказался о своих перспективах принять участие в ЧМ-2026.

Зимой молодой талант перебрался в «Лион» из мадридского «Реала» на правах аренды до завершения сезона. В 14 поединках за французский коллектив 19-летний исполнитель записал на свой счет 6 забитых мячей и 5 результативных передач.

«Я не предполагал, что мой старт в «Лионе» окажется настолько успешным, но Бог распорядился так, чтобы невероятное стало реальностью. Еще совсем недавно я сомневался в возможности сыграть на мундиале, но с Божьей помощью это осуществимо.

У меня нет сомнений – я продолжу выполнять свою работу и двигаться шаг за шагом. Я сосредоточен на настоящем.

Моя задача – усердно тренироваться в «Лионе», придерживаться намеченной программы, следить за здоровьем и проявлять себя в официальных играх. Если на то будет воля Божья, я отправлюсь на чемпионат мира в июне», – заявил Эндрик.

Эндрик Лион сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид
Михаил Олексиенко Источник: FourFourTwo
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем