  Экс-бомбардир сборной Англии принял клуб пятой лиги вместо Тоттенхэма
29 марта 2026, 23:42 |
Экс-бомбардир сборной Англии принял клуб пятой лиги вместо Тоттенхэма

Джермейн Дефо назначен главным тренером «Уокинга»

Бывший форвард «Сандерленда», «Тоттенхэма» и сборной Англии Джермейн Дефо начал самостоятельную тренерскую карьеру, возглавив клуб Национальной лиги (пятого по силе дивизиона Англии) «Уокинг».

– «Уокинг» – это исторический клуб с огромным потенциалом, и я рад стать частью этого захватывающего проекта. Мне не терпится начать, – заявил 43-летний Дефо, который был одним из претендентов на замену уволенного из «Тоттенхэма» Игора Тудора.

В свое время в составе сборной Англии Дефо забил 20 голов в 57 матчах, а также после завершения карьеры игрока трудился в академии «Тоттенхэма». «Шпоры» проваливают второй подряд сезон в Премьер-лиге, но в отличие от прошлого года оказались очень близко от зоны вылета.

Руслан Полищук Источник: Sunderland Echo
