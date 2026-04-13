Легенда Динамо покинул клуб из-за экс-тренера сборной Украины

Легенда «Динамо» Александр Головко вспомнил период выступлений за «Таврию» в конце карьеры. Экс-защитник рассказал о работе под руководством экс-тренера сборной Украины Михаила Фоменко, который возглавил команду после Олега Федорчука.

«На второй год все изменилось. Новым президентом «Таврии» стал Куницын, который решил пригласить Фоменко вместо Федорчука [в конце 2005 года]. Я провел с Михаилом Ивановичем всего один сбор, и этого мне хватило. Я не хотел возвращаться в «Динамо» 90-х годов, когда нужно было прыгать лягушками по песку».

У меня было достаточно опыта, чтобы понимать, что делать, а что нет. Поэтому я просто не подписал контракт, и все. Меня хотели отстранить от работы. Я приехал в Киев, мы поговорили, и мне дали спокойно доиграть сезон. После чего я ушел из футбола», – сказал Головко.