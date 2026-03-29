Флик согласовал уже третий контракт с Барселоной

Ханс-Дитер Флик успешно работает в «Барселоне» и заслужил новый контракт. Стороны принципиально договорились по основным условиям будущей сделки и в ближайшие дни скрепят ее подписями. По условиям соглашения, 61-летний специалист останется на «Камп Ноу» до 2028 года.

Бывший полузащитник «Баварии» начал тренерскую карьеру в «Бамментале» и «Хоффенхайме», после чего была пауза в самостоятельной деятельности. 14 лет спустя после работы помощником в штабе Нико Ковача в «Баварии» Флику доверили пост наставника, и он не разочаровал – «требл» с победой в Лиге чемпионов. Два года в сборной Германии получились неудачными, но в «Барселоне» в сезоне 2024/25 сходу удался «золотой дубль», после чего было продление контракта до 2027 года.

На сегодняшний день «сине-гранатовые» лидируют в Ла Лиге, выбыли из Кубка Испании, уступив в полуфинале «Атлетико», но могут взять реванш у мадридцев в 1/4 финала Лиги чемпионов.