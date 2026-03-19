19 марта 2026, 04:59 | Обновлено 19 марта 2026, 05:00
34
0

Флик поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Атлетико в ЛЧ

Наставник Барселоны рассказал о психологической устойчивости команды

19 марта 2026, 04:59 | Обновлено 19 марта 2026, 05:00
34
0
Флик поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с Атлетико в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от грядущей битвы в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Атлетико», а также оценил шансы каталонцев на успех в турнире.

«Наш будущий оппонент крайне непрост. Мы придерживаемся стратегии поступательного движения: важна каждая конкретная игра. Именно такой подход принес нам результат в минувшем сезоне, и мы намерены следовать ему снова. С момента моего прихода я наблюдаю психологическую устойчивость коллектива.

Еще во время предсезонной подготовки 2024 года в обойме было много молодежи, и эти ребята горят желанием побеждать. Академия «Ла Масия» проделала колоссальную работу в воспитании этого духа», – цитирует Флика издание AS.

Напомним, что стартовый поединок запланирован на 8 апреля в Барселоне, а решающая ответная игра состоится в Мадриде 14 апреля.

Михаил Олексиенко Источник: AS
