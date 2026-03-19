  Симеоне признался, почему он хочет играть против Барселоны как можно чаще
19 марта 2026, 03:37
8
0

Симеоне признался, почему он хочет играть против Барселоны как можно чаще

Главный тренер Атлетико поделился мыслями о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов

19 марта 2026, 03:37 |
8
0
Симеоне признался, почему он хочет играть против Барселоны как можно чаще
УЕФА. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, где его подопечным предстоит сразиться с каталонской «Барселоной».

«Я искренне рад прогрессу нашего клуба и команды. Мы стабильно входим в восьмерку сильнейших коллективов Европы, хотя с каждым годом удерживать эту планку становится все труднее.

Мы полны энтузиазма. В своей работе я часто опираюсь на советы людей, которые прошли со мной долгий путь. Помню, как Моно Бургос наставлял меня: «Старайся как можно чаще проводить товарищеские встречи с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией».

Чем регулярнее ты противостоишь таким грандам и побеждаешь собственный страх, тем глубже начинаешь их понимать, и тем выше становятся твои шансы на успех», – цитирует Симеоне издание Marca.

Стоит отметить, что первый поединок запланирован на 8 апреля в Барселоне, а ответная встреча состоится в Мадриде 14 апреля.

Диего Симеоне Атлетико Мадрид Барселона Лига чемпионов
Оцените материал
