Симеоне признался, почему он хочет играть против Барселоны как можно чаще
Главный тренер Атлетико поделился мыслями о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, где его подопечным предстоит сразиться с каталонской «Барселоной».
«Я искренне рад прогрессу нашего клуба и команды. Мы стабильно входим в восьмерку сильнейших коллективов Европы, хотя с каждым годом удерживать эту планку становится все труднее.
Мы полны энтузиазма. В своей работе я часто опираюсь на советы людей, которые прошли со мной долгий путь. Помню, как Моно Бургос наставлял меня: «Старайся как можно чаще проводить товарищеские встречи с «Барселоной», «Реалом» и «Баварией».
Чем регулярнее ты противостоишь таким грандам и побеждаешь собственный страх, тем глубже начинаешь их понимать, и тем выше становятся твои шансы на успех», – цитирует Симеоне издание Marca.
Стоит отметить, что первый поединок запланирован на 8 апреля в Барселоне, а ответная встреча состоится в Мадриде 14 апреля.
